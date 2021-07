Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple lance la première version bêta publique de macOS Monterey . Cela signifie que les bêta-testeurs publics, ou tout autre non-développeur, peuvent télécharger et essayer la nouvelle mise à jour sur leur iMac, MacBook, MacBook Pro ou tout autre type de Mac moderne.

Pour obtenir la version bêta de la prochaine mise à jour du système dexploitation dApple sur votre ordinateur, vous devez vous inscrire au programme de test bêta dApple. Ladhésion est gratuite. Ensuite, vous devez installer le certificat approprié à partir du site Web bêta public dApple, puis vous pouvez récupérer les mises à jour par voie hertzienne.

Si vous avez déjà rejoint le programme bêta gratuit dApple, vous devrez vous réinscrire pour ces dernières versions. Voici tout ce que vous devez savoir.

Avec le programme bêta public dApple, vous pouvez télécharger et installer macOS Monterey sur votre Mac. Assurez-vous simplement quil sagit dun ordinateur secondaire et non de votre ordinateur principal, car il pourrait être rempli de bogues et pourrait casser des choses. Pour faciliter les choses, nous avons détaillé les étapes de téléchargement et dinstallation ci-dessous.

Sauvegardez votre appareil (voir cette page dassistance Apple ). Visitez le site Web du programme Apple Beta sur votre Mac et cliquez sur le bouton d inscription. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. À partir de là, lisez et acceptez laccord dApple. Depuis votre Mac, rendez-vous sur beta.apple.com/sp/betaprogram/guide. Vous devrez peut-être vous connecter avec votre identifiant Apple. Téléchargez le profil de configuration bêta. (Suivez les étapes à lécran.) Vous devrez appuyer sur longlet macOS.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez « vous pouvez inscrire votre Mac ».

Sur la page suivante, sélectionnez loption Télécharger lutilitaire daccès bêta public macOS.

Si vous voyez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez autoriser les téléchargements, cliquez sur « Autoriser ». Le programme dinstallation bêta (macOSPublicBetaAccessUtility.dmg) ira dans vos téléchargements. Localisez-le et double-cliquez dessus pour louvrir. Double-cliquez sur le fichier .pkg à lintérieur pour exécuter le programme dinstallation. Vous pouvez voir un avertissement vous conseillant de sauvegarder votre Mac. Cliquez sur OK, puis cliquez deux fois sur Continuer. Acceptez le contrat de licence logicielle dApple. Maintenant, cliquez sur "Installer" et entrez votre mot de passe administrateur si vous y êtes invité. Le programme dinstallation se téléchargera. La mise à jour du logiciel des préférences système devrait souvrir avec le téléchargement de la version bêta. Cliquez sur Mettre à niveau maintenant pour télécharger le logiciel bêta public lorsque vous y êtes invité. Le téléchargement du fichier prendra un certain temps. Une fois le téléchargement terminé, votre Mac devrait redémarrer. Après un redémarrage, le programme dinstallation de ‌macOS Monterey‌ devrait se lancer. Si ce nest pas le cas, il peut être trouvé dans le dossier Applications. À partir de là, cliquez sur « Continuer » et suivez les étapes comme indiqué. Vous accepterez à nouveau les termes et conditions. Sélectionnez le lecteur sur lequel vous souhaitez installer la version bêta publique. Vous pouvez choisir votre lecteur principal ou une partition que vous avez créée. Cliquez sur Installer et entrez votre mot de passe administrateur. Ensuite, cliquez sur OK, puis sur Redémarrer (ou attendez que votre Mac redémarre automatiquement). Après le redémarrage de votre Mac, le processus dinstallation de Monterey commencera. Linstallation de la mise à jour prend un certain temps. Lorsque linstallation est terminée et que votre Mac redémarre, il exécutera la version bêta.

Si vous souhaitez vérifier sil fonctionnera sur votre système, consultez notre guide sur le sujet :

Apple lancera plusieurs développeurs et bêtas publics de macOS Monterey tout au long de lété - que vous pourrez télécharger en direct. Attendez-vous à ce que les versions finales de la mise à jour logicielle soient officiellement lancées pour tous les modèles Mac pris en charge cet automne, probablement vers octobre. La version finale sera également gratuite et téléchargeable en direct via lApp Store sur votre ordinateur - aucun programme bêta dApple nest requis.

Écrit par Maggie Tillman.