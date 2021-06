Comment fonctionne AirPlay to Mac et que faut-il pour lutiliser ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Apple a présenté en avant-première macOS 12 Monterey à la WWDC 2021 , il a annoncé que le système dexploitation introduirait la possibilité dAirPlay sur Mac.

LIRE LA SUITE : Apple AirPlay 2 vs AirPlay : quelle est la différence ?

La technologie AirPlay dApple vous permet de diffuser des vidéos, des images, de la musique et dautres formes de médias dun appareil Apple à un autre appareil compatible. Par exemple, vous pouvez « AirPlay » du contenu dun iPhone, iPad ou Mac vers une Apple TV ou des téléviseurs intelligents et des haut-parleurs compatibles AirPlay. Désormais, avec macOS Monterey, il est possible de diffuser du contenu directement sur le Mac, ce qui signifie que vous pouvez faire en sorte que votre iPhone joue une chanson ou une vidéo sur votre MacBook ou partage même votre écran.

Remarque : AirPlay 2 est la dernière version dAirPlay, le protocole de diffusion sans fil propriétaire dApple. Avec AirPlay 2, laudio multi-pièces est désormais possible.

Il y a trois choses principales que vous pouvez faire lorsque vous utilisez AirPlay sur Mac :

Contenu AirPlay sur votre Mac : vous pouvez utiliser AirPlay pour envoyer du contenu sur votre Mac depuis un iPhone, un iPad ou un autre Mac. Vous pouvez diffuser des vidéos, afficher et modifier des présentations Keynote et écouter de la musique sur votre Mac pendant quelle est lue depuis votre autre appareil. Il fonctionne avec nimporte quel appareil Apple, quils partagent ou non le même identifiant Apple.

vous pouvez utiliser AirPlay pour envoyer du contenu sur votre Mac depuis un iPhone, un iPad ou un autre Mac. Vous pouvez diffuser des vidéos, afficher et modifier des présentations Keynote et écouter de la musique sur votre Mac pendant quelle est lue depuis votre autre appareil. Il fonctionne avec nimporte quel appareil Apple, quils partagent ou non le même identifiant Apple. Utiliser comme enceinte AirPlay 2 : Le Mac peut être une enceinte AirPlay 2. Vous pouvez diffuser de la musique ou des podcasts sur votre Mac ou lutiliser comme haut-parleur secondaire pour laudio multi-pièces.

Le Mac peut être une enceinte AirPlay 2. Vous pouvez diffuser de la musique ou des podcasts sur votre Mac ou lutiliser comme haut-parleur secondaire pour laudio multi-pièces. Dupliquer ou étendre laffichage : vous pouvez dupliquer votre iPhone ou iPad sur votre Mac ou étendre leur affichage en utilisant un Mac comme affichage secondaire pour des applications telles que Keynote.

AirPlay to Mac nécessite au moins deux appareils Apple exécutant les dernières versions des mises à jour du système dexploitation dévoilées lors de la WWDC 2021. Vous avez besoin dun appareil Apple pris en charge, tel quun iPhone ou un iPad, ainsi quun Mac pris en charge. AirPlay fonctionne sans fil via Wi-Fi, mais il prend également en charge une connexion filaire via USB si vous navez pas accès au Wi-Fi.

LIRE LA SUITE : Apple AirPlay 2 : la technologie de streaming Wi-Fi dApple expliquée

Windows 11, technologie de jeu AWS et plus - Podcast Pocket-lint 109 Par Rik Henderson · 30 Juin 2021

Alors que certaines des fonctionnalités de macOS Monterey sont exclusives aux Mac alimentés par M1, AirPlay nen fait pas partie. Voici les Mac qui prennent en charge le streaming AirPlay :

MacBook Pro (2018 et versions ultérieures)

MacBook Air (2018 et versions ultérieures)

iMac (2019 et versions ultérieures)

iMac Pro 92017)

Mac Mini (2020 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019)

Et voici les appareils que vous pouvez utiliser pour diffuser du contenu AirPlay sur un Mac :

iPhone 7 et versions ultérieures

iPad Pro (2e génération et versions ultérieures)

iPad Air (3e génération et versions ultérieures)

iPad (6e et supérieur)

iPad mini (5e génération et versions ultérieures)

Remarque : les anciens modèles diPhone, diPad et de Mac peuvent partager du contenu à une résolution inférieure avec les modèles Mac pris en charge si « Autoriser AirPlay pour » est défini sur « Tout le monde » ou « Tout le monde sur le même réseau » dans vos préférences de partage.

La possibilité dajouter AirPlay à Mac sera disponible lorsque iOS 15 , iPadOS 15 et macOS Monterey seront déployés auprès des consommateurs à lautomne 2021. Actuellement, les versions bêta des développeurs de ces mises à jour logicielles sont disponibles pour les tests, et les versions bêta publiques devraient arriver ce lété. Ils seront officiellement déployés pour que les consommateurs puissent les télécharger cet automne.

Vérifiez la couverture macOS Monterey de Pocket-lint :

Écrit par Maggie Tillman.