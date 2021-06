Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À la WWDC 2021, Apple sest entièrement concentré sur les logiciels, dévoilant des mises à jour majeures pour iOS 15 , iPadOS 15 , macOS Monterey , watchOS 8 et même tvOS 15. Malheureusement, il na mentionné aucun nouveau matériel, y compris le très répandu MacBook M1X Pro . Ou la-t-il fait ?

Apparemment, les métadonnées de la vidéo YouTube WWDC 2021 dApple ont confirmé lexistence dun nouveau MacBook Pro exécutant un processeur Apple Silicon M1X non encore annoncé. Lutilisateur de Twitter, Max Balzer, a repéré des balises de mots clés pour le clip récapitulatif officiel de la WWDC dApple. Ils comprenaient des mentions de "M1X", "M1X MacBook Pro" et dautres termes comme iOS 15, Apple Event et Apple Special Event.

Vous pouvez voir les métadonnées dans limage ci-dessous :

OK OK OK



Tout le monde reste calme... mais je viens de repérer ces tags sur le livestream YouTube dApple du keynote du 7 juin !!!



APPLE CONFIRME LE M1X !!! @jon_prosser tu avais raison après tout !!!



Ce nest pas faux, vous pouvez obtenir l extension @TubeBuddy pour YT et cela les montre ! pic.twitter.com/C54sBydj7u – Max Balzer (@maxbalzer_) 9 juin 2021

Cela signifie-t-il quApple avait initialement prévu dannoncer un MacBook Pro alimenté par M1X lors de sa keynote WWDC 2021 lundi ?

Les prochains MacBook Pro 1 4 pouces et 16 pouces d Apple devraient tous deux être équipés de la nouvelle génération dApple Silicon M1X avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs écoénergétiques. Ces ordinateurs portables M1X ont fait lobjet de nombreuses rumeurs pendant des mois et ont été largement pensés pour apparaître lors de la conférence des développeurs dApple. Mais hélas, cela nest jamais arrivé. Maintenant, ils narriveront probablement que plus tard cette année.

Meilleur ordinateur portable 2021: les meilleurs ordinateurs portables généraux et haut de gamme pour travailler à domicile et plus Par Dan Grabham · 11 Juin 2021

On ne sait pas si Apple a annulé lannonce à la dernière minute, et si oui, pourquoi, mais nous avons contacté la société pour un commentaire.

Écrit par Maggie Tillman.