macOS Monterey arrive : nouveau Safari, contrôle universel, raccourcis et plus

(Pocket-lint) - Parallèlement à ses autres mises à jour logicielles, Apple a introduit la dernière version de macOS, connue sous le nom de macOS Monterey . Il sagit de la version 12, donc cest macOS 12 après le passage de lannée dernière à macOS 11 avec Big Sur .

Safari a fait lobjet dune refonte avec un design plus épuré et des groupes donglets, tandis que les raccourcis Siri sont également disponibles sur Mac. Les extensions Safari du Mac peuvent également être utilisées sur les versions iOS/iPadOS de Safari. Les nouvelles améliorations FaceTime et les fonctionnalités SharePlay arrivent également sur Mac.

La fonctionnalité la plus intéressante est cependant la possibilité dAirPlay sur votre Mac depuis votre iPhone ou iPad - tant attendu - ainsi que le contrôle universel, qui fait partie du logiciel Continuity dApple qui permet à tous les appareils Apple de fonctionner ensemble.

Premièrement, Universal Control vous permet dutiliser un clavier Mac avec un iPad, simplement en rapprochant liPad du Mac. Vous pouvez également déplacer le curseur de votre souris entre les appareils.

Mais le plus intéressant, vous pouvez faire glisser un fichier de liPad vers le Mac et même vers un deuxième Mac à condition que tout soit connecté à votre compte iCloud. Nous supposons que cette fonctionnalité nécessite que vous possédiez lun des nouveaux Mac M1, mais nous attendons la confirmation de cela.

Enfin, vous pouvez également avoir votre Memoji lors de la connexion, ainsi quavoir un dossier séparé dans Launchpad pour les jeux, afin quils ne soient pas mélangés avec vos trucs de productivité.

