Date de sortie de macOS 12, fonctionnalités et tout ce que nous savons jusquà présent

(Pocket-lint) - Chaque année, Apple lance une nouvelle version de macOS, son logiciel pour ordinateurs portables et de bureau Apple.

Cette année ne fera pas exception alors quApple se prépare à lancer encore plus de nouveaux Mac en 2021 avec des mises à jour des iMac et MacBook Air 27 pouces attendues, ainsi quune toute nouvelle gamme de MacBook Pro (14 et 16 pouces) exécutant tous un nouveau M1X ou processeur M2 . Nous ne savons pas si nous verrons un nouveau Mac Pro cette année ou non.

Nous ne nous attendons pas à ce que macOS 12 soit une nouvelle version majeure du vénérable système dexploitation dApple, mais il devrait encore y avoir quelques améliorations raisonnables dont nous entendrons parler lors de la conférence des développeurs dApple cette semaine (WWDC) .

Sera lancé aux côtés des autres versions logicielles dApple 2021

macOS 12 date de sortie probablement septembre

Le lancement de macOS 12 aura lieu aux côtés d iOS 15 , iPadOS 15 et watchOS 8 plus tard cette année. Cest généralement en septembre, bien que la date macOS puisse être octobre.

La mise à jour sera gratuite, comme le sont généralement les mises à jour logicielles Apple. À ce moment-là, il sera disponible via lapplet de mise à jour logicielle dans les Préférences Système, comme pour toute autre mise à jour logicielle Mac.

Probablement connu sous le nom de version 12

Il portera probablement à nouveau le nom dun monument californien

Lannée dernière a vu la sortie de macOS 11, mettant fin à 20 ans de versions incrémentielles de macOS 10 (ou MacOS X comme on lappelait auparavant).

macOS 11 Big Sur était clairement destiné à être connu sous le nom de macOS 10.16, car les versions des développeurs étaient étiquetées comme cela. Cependant, le passage du Mac au matériel Apple Silicon - ses propres processeurs - signifiait quun nouveau départ était justifié.

Comme Big Sur, le nouveau logiciel aura un nom qui sera très probablement un autre point de repère californien. Monterey est une option répandue depuis un certain temps, mais na pas été utilisée - et elle est géographiquement proche de Big Sur. Donc ça convient.

Les premières versions dOS X dApple étaient connues après les Big Cats (Jaguar, Tiger, Leopard, etc.) mais sont devenues des points de repère avec OS X 10.9 Mavericks.

La configuration système requise pour macOS 12 est susceptible dêtre similaire à la configuration système requise pour macOS 11 Big Sur .

MacBook (2015 ou plus récent)

MacBook Air (2013 ou plus récent)

MacBook Pro (fin 2013 ou plus récent)

Mac mini (2014 ou plus récent)

iMac (2014 ou plus récent)

iMac Pro (à partir de 2017)

Mac Pro (2013 ou plus récent)

Il est tout à fait possible quApple arrête également la prise en charge de certains modèles plus anciens de 2013 à 2015, avec peut-être 2015 comme date limite. Il est probable que les mises à jour logicielles arriveront toujours sur les Mac à processeur Intel au cours des prochaines années, car Apple les vend toujours, en particulier au niveau Pro.

Fonctionnalités annoncées à la WWDC

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité à mesure que nous en saurons plus

Avec la grande refonte de Big Sur lannée dernière et la prise en charge dApple Silicon ainsi que dIntel, il est probable que cette année sera plus légère sur les nouvelles fonctionnalités mais apportera plus de raffinements.

De nombreuses fonctionnalités pourraient également être sous le capot, avec la prise en charge de plus doptions graphiques qui, selon les rumeurs, arriveraient sur les MacBook Pro et Mac Pro 16 pouces lorsquil passera finalement à Apple Silicon. Les Apple Silicon Mac ne peuvent actuellement prendre en charge que 16 Go de RAM. Cela changera cette année, mais le matériel est plutôt que le logiciel limité.

