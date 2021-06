Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les détails de la fuite de la batterie trouvés dans une base de données réglementaire chinoise suggèrent quApple pourrait préparer des modèles 14 pouces et 16 pouces du MacBook Pro pour le lancement.

Découverts pour la première fois par MacRumors, les bribes dinformations sur la batterie liées aux variantes à venir qui font lobjet de nombreuses rumeurs ont été déposées le 14 avril par le fournisseur Apple Sunwoda Electronic. Et, surtout, ces batteries correspondent à celles trouvées dans les anciens modèles de MacBook de taille similaire.

Comme on le voit ci-dessous, le dépôt de batterie supérieur est vu avec un identifiant de modèle de type Apple A2527, évalué à 8 693 mAh/11,45 V. Ceci est très similaire à la batterie actuelle du MacBook Pro 16 pouces, qui est évaluée à 8 790 mAh/11,36 V.

Cest une équation similaire avec le dépôt du modèle potentiel de 14 pouces à partir du 30 mars, également réalisé par Sunwoda, qui porte le numéro de modèle A2519. Cette batterie est évaluée à 6 068 mAh à 11,47 V, ce qui est légèrement supérieur à la valeur nominale de 5 103 mAh du MacBook Pro 13 pouces actuel.

Il y a là un écart plus important - cependant, avec le changement de conception supposé vers un modèle de 14 pouces, cela pourrait potentiellement fournir plus de place pour une batterie plus grande. Une telle augmentation a été constatée lorsque le MacBook Pro 15 pouces est passé à 16 pouces, par exemple.

Naturellement, comme nous lavons mentionné, ce nest pas notre première indication quApple prépare de nouveaux modèles de MacBook.

La semaine dernière, il a été suggéré quApple dévoilerait des modèles Pro 14 pouces et 16 pouces avec de nouvelles puces MX1 (pas M2, comme on le pensait auparavant) dès son événement WWDC 2021 la semaine prochaine. Cependant, dautres rapports ont été plus conservateurs, suggérant que nous ne verrons pas de nouveaux modèles de MacBook Pro avant la fin de 2021.

Quoi quil en soit, ces derniers détails sur la batterie donnent du crédit aux rumeurs concernant la taille des modèles Pro.

Et bien que nous nobtenions peut-être pas un support similaire pour dautres détails rumeurs - tels quun mini écran LED, la suppression de la barre tactile et peut-être même le retour dun emplacement pour carte SD - jusquà lannonce officielle elle-même, nous naurons peut-être pas longtemps à attendre .

Écrit par Conor Allison.