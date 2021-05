Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On a beaucoup parlé de modèles de MacBook Pro plus puissants et peut-être même dun Mac mini arrivant cette année, probablement alimenté par une version améliorée du chipset M1 dApple. Maintenant, les fuites ont partagé quelques détails sur le processeur et les appareils à venir.

Le prochain chipset dApple sappellera M1X, plutôt que M2, a déclaré le développeur Dylandkt (via 9to5Mac ). «M1X est une extension du M1 qui contiendra plus de canaux Thunderbolt, de cœurs de processeur, de cœurs de GPU, de plusieurs moniteurs externes et dune plus grande consommation dénergie», a déclaré Dylandkt.

Dylandkt a également déclaré que les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces alimentés par M1X dApple comporteront une "webcam 1080p, un lecteur de carte SD, trois ports USB C Thunderbolt, un port MagSafe mis à jour et un port HDMI". Le fuyant a en outre noté quils présentent un design similaire à celui de liPad Pro. Cela signifie quils auront des bords plats et des lunettes réduites. Ils abandonneront également le logo «MacBook Pro» en bas.

Ce leaker prétendait auparavant que le M1X apparaîtrait également dans un «Mac mini haut de gamme» et un iMac amélioré, en plus des nouveaux MacBook Pro.

En parlant de ce Mac mini selon la rumeur, Jon Prosser, qui a des antécédents mitigés, a récemment partagé une vidéo présentant des rendus de lappareil basés sur des rumeurs. Il a noté que le Mac mini serait doté de quatre ports USB4 / Thunderbolt 3, dEthernet, dune sortie HDMI et de deux ports USB-A.

Il peut également être livré avec un connecteur dalimentation magnétique et une finition supérieure en verre.

Écrit par Maggie Tillman.