Le nouvel iMac dApple commencera à être expédié ce vendredi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La toute nouvelle version dApple de liMac commencera à être livrée aux clients ce vendredi 21 mai.

Nous avons examiné le nouvel iMac qui possède la dernière puce Apple Silicon M1 à lintérieur et un écran Retina de 24 pouces 4,5K. Dans notre revue, nous avons dit: "Apple la vraiment sorti du sac avec cette refonte frappante de son vénérable tout-en-un, qui fonctionne au niveau élevé que nous attendons dun Mac basé sur M1."

squirrel_widget_4537609

Le nouvel iMac 24 pouces dispose de sept finitions de couleurs différentes (seulement quatre sur le modèle de base, cependant) ainsi que de nouveaux claviers et souris de couleur assortie tandis que le clavier dispose pour la première fois de Touch ID sur un ordinateur de bureau Mac.

Il existe deux niveaux de prix différents - 1299 $ en quatre couleurs et 1499 $ dans les sept couleurs et vous pouvez ajouter plus de stockage pour 200 $ / 200 £ supplémentaires. Comme le MacBook Pro 13 pouces, tous les modèles disposent du processeur M1 à 8 cœurs, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, mais ont des graphiques à 7 ou 8 cœurs selon le niveau que vous recherchez.

Lappareil est plus fin quavant et la lunette plus petite, bien que lécran ait toujours un contour blanc neutre sur chaque modèle - de sorte que le boîtier coloré ne suit pas partout. Le connecteur dalimentation est maintenant également magnétique, tandis que le nouveau bloc dalimentation vous permet dy connecter Ethernet.

Vous nobtenez également le clavier Touch ID et des ports USB-C supplémentaires que sur le modèle le plus cher, tandis que le modèle bas de gamme ne dispose que dune version standard du Magic Keyboard (vous pouvez probablement mettre à niveau).

Rizzle Kicks, Asus Zenfone 8 examiné et plus - Podcast Pocket-lint 103 Par Rik Henderson · 18 Peut 2021

Apple affirme que ses graphiques offrent une amélioration des performances denviron 2 fois par rapport à la version précédente. trop.

Écrit par Dan Grabham.