Apple met en garde contre des pénuries dapprovisionnement pour Mac et iPad plus tard en 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a averti que certains de ses produits connaîtront des pénuries dapprovisionnement plus tard dans lannée.

Tim Cook dApple a fait cet aveu surprenant lors de lappel des résultats dApple pour le dernier trimestre, où il a déclaré des bénéfices records. "Nous nous attendons à être dépendants de loffre, pas de la demande", a déclaré Cook aux analystes et il était clair lors de lappel (également avec le directeur financier Luca Maestri) que les problèmes auraient un impact sur les files dattente Mac et iPad.

Avec le dernier iPad Pro basé sur la même puce M1 que dans le MacBook Air, le Mac Mini et le MacBook Pro 13 pouces, Apple na probablement pas manqué de ce produit. Mais Apple a constaté une augmentation des livraisons diPad et de Mac au cours de lannée dernière en raison de laugmentation du travail à domicile et de lenseignement à domicile et, bien quil soit rapporté quApple dispose de toute la production de puces 5 nm dont il a besoin, dautres composants sont montés sur le Les cartes mères Mac sont apparemment rares, tandis que liPad est confronté à une pénurie daffichage.

Cook a déclaré que la société navait pas connu les mêmes problèmes que dautres au cours des derniers mois en raison de la pénurie de puces et dautres problèmes: "Nous navons pas eu de pénurie de matériel au deuxième trimestre. Vous finissez par effondrer tous vos tampons et compensations. tout au long de la chaîne dapprovisionnement. Cela vous permet daller un peu plus haut que ce que nous nous attendions à vendre lorsque nous sommes entrés dans le trimestre ".

Écrit par Dan Grabham.