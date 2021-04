Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il nest pas rare que les processeurs soient mis à jour chaque année, il faut donc sattendre à ce que le processeur Mac personnalisé dApple, le M1, soit remplacé par une puce de suivi. En fait, un nouveau rapport de Nikkei Asia a affirmé quun processeur de nouvelle génération venait dentrer en production de masse ce mois-ci.

Actuellement surnommée M2, la nouvelle puce prendra probablement au moins trois mois à produire et pourrait commencer à être expédiée dès juillet 2021. Elle sera probablement incluse dans la prochaine série de mises à jour dApple sur la gamme MacBook. Les rumeurs font état de modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec de toutes nouvelles conceptions arrivant dès le deuxième trimestre 2021. Cela sajoute à un iMac 27 pouces redessiné plus tard cette année et à une version plus petite du Mac Pro probablement à venir en 2022 .

Apple a déclaré lannée dernière quil faudrait environ deux ans à lentreprise pour abandonner complètement les chipsets Intel pour Apple Silicon tels que le M1.

Gardez à lesprit que le silicium ‌M1‌ personnalisé dApple a fait ses débuts à la fin de lannée dernière dans le cadre dune actualisation du Mac mini, du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces. Plus récemment, Apple a présenté des iMac 24 pouces redessinés et une nouvelle gamme diPad Pro - tous exécutant le même processeur ‌M1‌ basé sur 5 nm, quApple utilise TSMC pour produire.

Le M1 contient un processeur à 8 cœurs, jusquà un GPU à 8 cœurs, un moteur neuronal à 16 cœurs, une architecture de mémoire unifiée, etc., ce qui signifie quil peut offrir une efficacité énergétique et une puissance brute incroyables. Nikkei a déclaré que le M2 devrait continuer à intégrer un processeur, un GPU et le Neural Engine sur la même puce.

Écrit par Maggie Tillman.