Le nouvel iMac à moteur M1 dApple est disponible en sept couleurs différentes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a présenté une toute nouvelle version de liMac avec sa propre puce M1 à lintérieur et un écran rétine de 24 pouces 4,5K. Le dernier iMac introduit la couleur - et comment!

Il existe sept finitions de couleurs différentes, ainsi que de nouveaux claviers et souris assortis aux couleurs et dotés de Touch ID sur un bureau Mac pour la première fois.

Lappareil est plus fin quavant et la lunette plus petite, bien que lécran ait toujours un contour blanc neutre sur chaque modèle - de sorte que le boîtier coloré ne suit pas partout. Le connecteur dalimentation est maintenant magnétique, tandis quil existe un nouveau bloc dalimentation auquel vous pouvez également connecter Ethernet.

Il existe deux niveaux de prix différents - 1 299 $ en quatre couleurs et 1 499 $ dans les sept couleurs. Comme le MacBook Pro 13 pouces, tous les modèles disposent du processeur M1 à 8 cœurs, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, mais ont des graphiques à 7 ou 8 cœurs selon le niveau que vous recherchez.

Vous nobtenez également le clavier Touch ID et des ports USB-C supplémentaires que sur le modèle le plus cher, tandis que le modèle bas de gamme ne dispose que dune version standard du Magic Keyboard (vous pouvez probablement mettre à niveau). Apple affirme que ses graphiques offrent une amélioration des performances denviron 2 fois par rapport à la version précédente.

Écrit par Dan Grabham.