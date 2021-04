Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On pense que le prochain iMac dApple est en train de faire lobjet dune refonte majeure , et maintenant, un fuiteur a affirmé quil pourrait également obtenir un écran plus grand.

Apple propose liMac en 21,5 pouces et 27 pouces. Leaker l0vetodream a cependant affirmé que la société développait un iMac haut de gamme, qui présentera son plus grand écran à ce jour. Le fuyant a dit spécifiquement (selon une traduction de Google en chinois) quil "est vraiment gros et plus gros que le plus gros". Cela suggère que le nouveau modèle aura une plus grande zone de visibilité que le modèle existant de 27 pouces .

Notons que l0vetodream, qui a un dossier solide, a également tweeté plus tard : "Je ne sais pas pourquoi vous aimez surinterpréter mes propos".

LiMac a un design vieux de huit ans, mais son nouveau look est censé refléter les bords réduits et les côtés plus plats de liPad Pro 2018.

En janvier, Bloomberg a déclaré que liMac ressemblerait à l Apple Pro Display XDR de 32 pouces . Le petit iMac 21,5 pouces pourrait également être poussé jusquà 24 pouces dans le cadre de la refonte. Ces nouveaux ordinateurs de bureau tout-en-un devraient faire leurs débuts dans les prochains mois.

Lorsque les nouveaux modèles diMac arriveront, attendez-vous à ce quils utilisent également une puce Apple Silicon de nouvelle génération.

Écrit par Maggie Tillman.