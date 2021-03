La conférence des développeurs dApple est de retour en juin et à nouveau en ligne uniquement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La WorldWide Developer Conference dApple, connue sous le nom de WWDC, sera de retour en juin et restera en ligne uniquement. La WWDC 2021 suivra le format de lévénement de lannée dernière en remplaçant la conférence physique annuelle.

Lévénement - dont certains seront diffusés en direct pour tous et pas seulement pour les développeurs - aura lieu du 7 au 11 juin. Vous aurez cependant besoin dun compte de développeur Apple pour y accéder.

Apple lutilisera toujours pour révéler ses plans damélioration de ses plates-formes logicielles, y compris les nouvelles versions diOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS de cette année.

Il devrait y avoir beaucoup de mises à jour cette fois-ci, étant donné que nous nous attendons à une multitude de nouveaux appareils en 2021, notamment de nouveaux Mac Apple Silicon et une toute nouvelle Apple TV en plus des balises Apple .

«Nous adorons réunir nos développeurs chaque année à la WWDC pour découvrir nos dernières technologies et les mettre en relation avec les ingénieurs Apple», a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde chez Apple.

"Nous travaillons pour faire de la WWDC21 notre plus grande et meilleure à ce jour, et nous sommes ravis doffrir aux développeurs Apple de nouveaux outils pour les aider à créer des applications qui changent notre façon de vivre, de travailler et de jouer."

Apple affirme que sa base de développeurs compte désormais plus de 28 millions de développeurs et que le format de lannée dernière leur aura permis à plus que jamais de profiter de la gamme complète de sessions disponibles. Apple ajoute quil y aura «de nouvelles façons pour les développeurs dinteragir avec les ingénieurs et les concepteurs Apple pour en savoir plus sur les derniers frameworks et technologies».

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le Swift Student Challenge dApple, où vous pouvez créer une scène interactive de trois minutes dans un terrain de jeu Swift. Les inscriptions sont ouvertes jusquau 18 avril.

Écrit par Dan Grabham.