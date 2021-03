Le Mac OS X dApple a 20 ans: voici pourquoi cela a duré pendant 19 dentre eux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a 20 ans, Apple nétait pas le succès mondial quil est maintenant, mais il avait eu une période de succès en termes de Mac avec le tout-puissant iMac G3 depuis plus de deux ans et le PowerMac G4 sur les tablettes.

Mais le système dexploitation lancé sur liMac G3 grinçait. Connu sous le nom de Mac OS 9, il avait trop peu changé depuis le premier Macintosh en 1984, à vrai dire. Cela navait certainement pas beaucoup changé depuis 1991, lorsque System 7 a été lancé.

Et bien quil soit relativement simple à utiliser, il sagissait en réalité dun système dexploitation à tâche unique dans un monde multitâche et avait lair démodé par rapport à Windows 95 et à Windows 98, encore meilleur.

Il y a 20 ans aujourdhui, Apple a levé le couvercle sur son successeur de Mac OS 9. Appelé Mac OS X, la version 10.0 sest avérée être une odyssée de 19 ans avec 16 mises à jour qui sont devenues annuelles après un certain temps. Big Sur, la dernière itération de macOS - telle quelle est maintenant conçue - est enfin arrivée à la version 11.0. Comme liPhone X, le X de Mac OS X était prononcé «dix».

Mais même Big Sur allait être la 17ème version, 10.16 à un moment donné (il y avait 16 versions mais Cheetah était 10.0). La version bêta du développeur que nous avons testée lannée dernière était numérotée 10.16 si clairement que la décision de passer à la version 11.0 était tardive. En effet, Big Sur nest pas vraiment un pas en avant, mais il signale un nouveau départ pour le Mac car il dit au revoir à la puissance dIntel et bonjour à Apple Silicon .

Initialement, Apple a nommé son système dexploitation après les grands félins (Puma, Jaguar, Tiger, etc.) avant de passer aux monuments californiens lorsque le puits sest asséché.

Les origines du macOS que nous utilisons aujourdhui sont assez anciennes et en fait, vous pouvez retracer la lignée jusquà lautre société informatique de Steve Jobs, NeXT (quApple a finalement achetée, annonçant le retour de Jobs à Apple). NeXT a développé le système NeXTSTEP de type Unix qui était essentiellement meilleur que tout ce quApple lui-même avait essayé de développer un système dexploitation de nouvelle génération. Il avait quelque chose qui ressemblait au dock maintenant familier, par exemple.

Et ainsi le travail sur OS X a progressé, avec le projet connu sous le nom de Rhapsody et leffort allant dans un seul système dexploitation, dont Jobs a parlé pour la première fois à Macworld 2000 (voir la vidéo ci-dessous). Mais cela a été retardé et il a fallu un an avant quune version grand public ne soit publiée.

Lancée le 24 mars 2001, la première version de Mac OS X Cheetah a rencontré une réaction mitigée. Il avait fière allure grâce aux graphiques Quartz et à une nouvelle interface `` aqua qui a introduit le dock pour la première fois. Cela fonctionnait bien avec Internet. Mais les fonctionnalités étaient légères, tandis que le pire était que les performances des Mac G3 basés sur PowerPC étaient particulièrement médiocres.

Vous vous êtes retrouvé à revenir au mode «classique», qui était essentiellement OS 9. Puma - lancé en septembre 2001 - a été beaucoup amélioré mais était encore un peu lent. OS 9 a été abandonné à la fin de 2001.

De nombreuses applications ne fonctionnaient pas sous OS X au départ et diverses entreprises comme Quark et Aldus nont pas développé immédiatement dapplications OS X, ce qui a ironiquement ouvert la porte à Adobe pour finalement dominer lespace créatif avec sa Creative Suite (maintenant Creative Cloud ).

Certaines versions dOS X méritaient probablement dêtre celles qui sont devenues OS XI, comme Leopard qui était une grosse mise à jour.

Les mises à jour régulières dOS X ne résolvent pas toujours les problèmes. Parfois, ils les ont créés. Ce nest pas unique à Apple bien sûr, vous saurez que Windows Me, Vista et Windows 8 ne répondaient pas à la norme de Windows XP, 7 et 10. Et avec OS X, même la version finale de 2019 - macOS 10.15 Catalina - était pauvre . Cela a cassé certaines applications et beaucoup ont été reportées à la mise à jour. Adobe Photoshop Elements, par exemple, a cessé de fonctionner à moins que vous ne disposiez de la toute dernière version avec Adobe recommandant aux utilisateurs de ne pas mettre à niveau.

Meilleur ordinateur portable 2021: les meilleurs ordinateurs portables généraux et haut de gamme pour travailler à domicile et plus Par Dan Grabham · 24 Mars 2021

Alors pourquoi OS X / macOS a-t-il duré? Parce quil a pu évoluer. Une personne utilisant Cheetah pourrait utiliser Catalina. Cest très différent, mais cest aussi la même chose. En regardant les anciennes images dOS X, il est frappant de constater à quel point cela a changé dans la même conception de base - cest également le cas pour iOS au cours de la dernière décennie. Les versions ultérieures de macOS ont été plus colorées, ce qui a été le bienvenu et le design que nous avons aujourdhui reflète également les choix de conception dApple sur iOS et iPadOS, bien sûr.

Big Sur ressemble plus que jamais à iPadOS en termes de conception de ses éléments. Cest une bonne chose, ce nest pas stupide - larrivée sur Mac devrait être une étape naturelle par rapport à liPhone et à liPad. Et il devrait être facilement utilisable par ceux qui ne lont jamais vu auparavant. Cest la marque dun système dexploitation vraiment génial.

Écrit par Dan Grabham.