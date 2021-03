Apple met à jour la suite iWork de Pages, Numbers et Keynote avec de nouvelles fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour sa suite dapplications iWork, Pages, Numbers et Keynote. Les concurrents de Microsoft Office sont désormais en version 11 et les mises à jour concernent les versions sur macOS, iOS et iPadOS.

La nouvelle fonctionnalité clé de la version macOS est un navigateur multimédia mis à jour, qui vous permet de rechercher des images et dautres éléments à ajouter beaucoup plus facilement à vos documents.

Apple a également introduit une mise à jour pour Keynote pour Mac (photo ci-dessus) qui facilite la présentation lors dun appel vidéo. Il vous permettait auparavant de lire un diaporama dans une fenêtre à partir de septembre dernier, mais vous pouvez maintenant voir vos notes, la diapositive actuelle et la diapositive suivante dans une fenêtre spéciale.

Pages, Numbers et Keynote sur iOS et iPadOS ont fait peau neuve avec de nouvelles commandes dédition précises et des claviers. Lidée est que vous pouvez ajuster plus facilement lapparence et le placement du texte, des tableaux et dautres objets.

iWork prenait auparavant en charge la reconnaissance de lécriture manuscrite Scribble dApple sur iPadOS en anglais, mais il reconnaît désormais le texte dans cinq langues supplémentaires: portugais, français, italien, allemand et espagnol.

