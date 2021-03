Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des références à de nouveaux modèles diMac ont été découvertes dans la dernière version bêta publique de macOS, alimentant une fois de plus la spéculation selon laquelle Apple pourrait développer de nouvelles versions de lappareil avec des puces Apple Silicon.

Comme la repéré 9to5Mac , larrivée de macOS Big Sur 11.3 beta 5 contenait les codes de deux nouveaux modèles diMac - «iMac21,1» et «iMac 21,2». On ne pense pas que cela soit lié à la taille de lécran, mais plutôt à lannée 2021.

Fait intéressant, cela fait également suite à un rapport qui a fait surface en janvier, indiquant que les deux nouveaux iMac avec des puces Apple Silicon avaient les noms de code J456 et J457. Cest quelque chose que 9to5Mac a pu confirmer dans la version bêta de macOS. Et, selon ce rapport initial, les modèles 21,5 pouces et 27 pouces seront mis à jour à un moment donné cette année.

Bien sûr, cette dernière découverte vient du fait quApple a officiellement arrêté liMac Pro et certaines versions de liMac 21,5 pouces - un autre indice énorme quun iMac avec un processeur M1, ou quelque chose dencore plus récent, débarquera bientôt.

La date à laquelle ce sera le cas est actuellement inconnue, bien que notre meilleure estimation pointe vers un événement Apple potentiel en avril, avant que dautres modèles de MacBook avec Apple Silicon ne soient lancés à lautomne .

Quoi quil en soit, lorsque liMac reçoit enfin une puce Apple Silicon, on dit également quil le fait avec un design complètement renouvelé. Certains rapports suggèrent que les nouveaux modèles - peut-être les deux mêmes décrits dans cette nouvelle version bêta de macOS - présenteront un aspect similaire au Pro Display XDR.

Si Apple décide effectivement de mélanger les choses, cela représenterait le plus grand changement de conception que liMac ait connu en huit ans - à peu près, dirions-nous.

Écrit par Conor Allison.