Apple abandonne plus diMac, actualise les entrées

(Pocket-lint) - Si vous êtes sur le point dacheter un iMac, ne le faites pas - il est assez clair que la gamme est sur le point dêtre rafraîchie. Les nouveaux modèles comporteront les propres processeurs dApple plutôt quIntel , dans la continuité du lancement des Mac mini, MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air basés sur M1 en novembre dernier.

Tout dabord, Apple a abandonné liMac Pro . Cela avait du sens puisque liMac standard est maintenant plus professionnel quil ne la jamais été. Mais maintenant, il semble quApple va encore plus loin en arrêtant certaines versions de liMac standard, en particulier le 21,5 pouces, dont les versions SSD de 512 Go et 1 To ont été supprimées sur le site Web dApple.

Cela fait suite à une rumeur antérieure selon laquelle liMac 21,5 pouces serait complètement abandonné et quune version 24 pouces serait lancée à sa place.

Cela aurait du sens étant donné la direction dans laquelle le marché de laffichage se dirige, où les gens sont naturellement attirés par des écrans plus grands. En effet, lété dernier, lorsque Apple a lancé son dernier iMac , il na actualisé que la version 27 pouces ( lire notre test iMac 2020 ).

Et, bien sûr, parce que nous savons quApple prévoit de terminer sa transition vers Apple Silicon dici 2022, en plus de nombreuses autres rumeurs selon lesquelles liMac entrant sera considérablement repensé avec un design plus moderne, en particulier des lunettes plus minces autour de lécran. .

Apple a également récemment arrêté le HomePod , affirmant quil "concentre ses efforts sur le HomePod mini". Les rivaux réduisent considérablement le HomePod principal, avec des appareils tels que Sonos One et Amazon Echo Studio.

