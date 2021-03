Le MacBook Pro pourrait-il être livré avec un processeur Apple M1X ou M2 à 16 cœurs?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple serait en train de réorganiser la gamme MacBook Pro cette année et les dernières rumeurs à émerger sont un mélange dancien, de nouveau et de incertain.

Cependant, ils proviennent d Apple Leaker AppleLeaksPro fiable , donc cela vaut la peine de les considérer au moins. Nous savons quApple mettra à niveau le MacBook Pro 16 pouces vers ses propres processeurs Apple Silicon au cours des deux prochaines années et il serait donc tout à fait logique de proposer cela en 2021.

AppleLeaksPro suggère que les nouveaux ordinateurs portables seront avec nous au quatrième trimestre de lannée, ce qui nous semble logique. Il est tout dabord suggéré que le MacBook Air verra simplement son nombre de cœurs doublé de quatre cœurs dans le M1 actuel à huit cœurs dans le M1X ou M2, quel que soit son nom. Nous avons déjà entendu dire quil deviendrait de plus en plus mince .

AppleLeaksPro déclare que le MacBook Pro 16 pouces aura un processeur à 16 cœurs. Cela nous semble extrême, mais nous avons été vraiment surpris de ce quApple a réussi à faire avec le M1, cest donc possible. Alternativement, 16 cœurs pourraient également faire référence au processeur graphique.

Le leaker dit également quApple travaille sur un MacBook Pro Mini-Led 14 pouces redessiné avec un port HDMI et un emplacement pour carte SD en plus de trois ports USB-C. Ce sont toutes des rumeurs que nous avons entendues auparavant , mais nous ne pensons vraiment pas quil soit probable quApple introduise un tas de ports supplémentaires sur le Mac, bien que la fente pour carte SD soit possible.

Enfin, la fuite suggère que les prix resteront similaires à ceux proposés actuellement, tandis quApple repensera le système de refroidissement à lintérieur du MacBook Pro pour mieux gérer la chaleur.

Écrit par Dan Grabham.