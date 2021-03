Aujourdhui, chez Apple, les sessions produits sont en ligne gratuitement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ayant organisé des sessions de compétences produits dans ses magasins pendant des années, Apple a mis à disposition de nombreuses sessions dintroduction en ligne pendant que les magasins sont fermés.

Les sessions en question sont assez basiques, destinées à ceux qui découvrent le matériel Apple ou qui ont acheté un produit plus avancé - comme un Mac - et veulent sy habituer. Ils pourraient également être utiles pour les personnes qui ont mis à niveau vers un iPad plus récent, par exemple, qui prend en charge iPadOS 14 par rapport à une ancienne version diOS.

Apple déclare: "En direct avec Apple Creatives, vous explorerez le matériel, les paramètres et les moyens de rester productif. Ensuite, nous couvrirons les dernières fonctionnalités et partagerons quelques-uns de nos conseils préférés."

Trois sessions sont actuellement disponibles pour iPad, iPhone et Mac et vous pouvez choisir parmi plusieurs plages horaires pour vous impliquer - inscrivez-vous simplement avec votre identifiant Apple. Certaines sessions ont également des interprètes en langue des signes.

Apple dit que les sessions seront disponibles en ligne jusquen septembre, mais elles continueront vraisemblablement sil y a suffisamment de demande ou si ce nest pas bien de les faire en magasin à ce stade. Plus avancé Les sessions Today at Apple dans le passé se sont concentrées sur la photographie, lart, le design, le codage, la musique et plus encore.

