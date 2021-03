Cest au revoir à liMac Pro - une autre raison pour laquelle nous aurons bientôt un nouvel iMac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a arrêté liMac Pro. Le bureau était essentiellement un palliatif alors que nous attendions le Mac Pro de dernière génération et il est devenu parfaitement clair que liMac standard est devenu plus que suffisamment puissant pour la plupart des utilisateurs.

Avec la transition prochaine de liMac vers les puces Apple Silicon et les rumeurs dun nouveau Mac mini Pro, Apple a clairement décidé quil était maintenant temps de terminer la gamme iMac Pro qui utilisait des puces Intel Xeon haut de gamme. Toutes les options de construction à la commande pour liMac Pro ont été supprimées du site Web dApple, avec seulement la version de base (toujours à peine 5000 $ / £).

Dans notre examen de liMac 2020 en août dernier, nous avons noté quil était "plus Pro que jamais" et nous avons connu des niveaux de puissance incroyables du processeur Intel Comet Lake à lintérieur de notre machine dexamen, lépique Core i9-10900K à 10 cœurs de 3,6 GHz. Cependant, avec les chiffres que nous avons vus des premiers Mac Apple Silicon, il ny a aucune raison de penser que les puces Apple Silicon de nouvelle génération ne pourraient pas atteindre ces niveaux de performances.

Nous nous attendons beaucoup à ce quApple lance bientôt un nouvel iMac avec un design amélioré, notamment avec des lunettes plus minces, mais peut-être un design arrière plus anguleux et peut-être même des couleurs différentes . En plus de nombreuses rumeurs , il a été suggéré que liMac sortant est en pénurie dans la taille plus petite de 21,5 pouces.

Le potentiel dun nouveau Mac mini Pro pourrait également signifier que le niveau de performance du Mac Pro devient plus accessible, rendant liMac Pro encore plus superflu.

Écrit par Dan Grabham.