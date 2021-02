Apple met à jour macOS Big Sur pour résoudre les problèmes de lUSB-C

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour macOS Big Sur pour résoudre les problèmes liés aux concentrateurs USB-C non conformes.

LUSB-C a été une chose merveilleuse pour les PC Mac et Windows, avec la possibilité de connecter les données, laffichage et lalimentation via un seul câble. Cependant, avec une telle norme, il y a toujours de mauvais périphériques et des concentrateurs USB-C non conformes et dautres périphériques ont causé des problèmes.

Juste au sein de léquipe Pocket-lint, nous avons eu des problèmes avec les Mac qui ne se chargeaient pas, les écrans vides et les appareils non reconnus. Certains de ces problèmes concernaient ce quApple pourrait qualifier de concentrateurs USB-C `` conformes .

Dautres utilisateurs ont signalé des problèmes daffichage ou des Mac ne répondant plus en conséquence. Les notes de publication de la mise à jour insondable de 2 Go disent:

macOS Big Sur 11.2.2 empêche les modèles MacBook Pro (2019 ou version ultérieure) et MacBook Air (2020 ou version ultérieure) de subir des dommages lorsquils sont connectés à certains concentrateurs et stations daccueil USB-C alimentés tiers et non conformes.

Lexpression «subir des dommages» est intéressante, donc vraisemblablement, Apple a vu une augmentation du nombre de Mac qui ont dû faire remplacer du matériel en raison de suppléments tiers douteux.

Prenez la mise à jour maintenant en allant dans Préférences système> Mise à jour logicielle.

Écrit par Dan Grabham.