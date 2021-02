LiMac Apple 2021 pourrait-il être disponible en différentes couleurs?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous attendons depuis longtemps de nouveaux iMac en 2021, notamment en raison du passage du Mac aux propres processeurs dApple qui a commencé en novembre dernier.

Nous avons également entendu beaucoup de rumeurs selon lesquelles il y aurait un tout nouveau design pour liMac, ce que nous estimons nécessaire depuis un certain temps. Après tout, de nombreux moniteurs ont maintenant des écrans presque sans cadre, alors pourquoi pas le tout-en-un dApple?

Maintenant, cependant, il y a quelque chose de plus - le rumeur en série dApple, Jon Prosser, suggère que le nouvel iMac sera disponible dans la même gamme de couleurs que le récent iPad Air. Cela signifie des iMac bleus, roses et verts!

Plus intéressant - mais pas une rumeur que nous avons entendue précédemment - est quil pourrait aussi y avoir un Mac mini Pro. Cela aurait certainement du sens sil y avait bientôt une puce de suivi pour lApple M1. Avec M1 dans le mini standard et M2 (disons) dans le Pro, cela aurait beaucoup de sens. Limage de Prosser de cet appareil ressemble à un Mac mini plus grand qui fait écho à lancien G4 Cube dil y a 20 ans. Nous avons entendu des rumeurs sur un nouveau Mac mini lannée dernière ...

Cest certainement une solution à prendre avec une pincée de sel. Voici tout ce que nous savons sur Apple Silicon et les puces M1 actuelles jusquà présent .

