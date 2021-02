Le MacBook Pro obtient à nouveau un emplacement pour carte SD

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ming-Chi Kuo, spécialiste de la rumeur et analyste Apple en série, y est de nouveau revenu, suggérant cette fois que la prochaine série de MacBook Pro aura également un lecteur de carte SD et un port HDMI.

Les deux ont déjà fait des apparitions sur le MacBook Pro et nous sommes pleinement daccord avec la rumeur selon laquelle Apple réorganisera sa gamme de MacBook Pro dans les mois à venir et potentiellement dans les semaines à venir. Et nous pensons que les rumeurs sur les lecteurs de cartes SD ont du mérite - ce nest pas la première fois que nous les entendons.

Cependant, nous pensons que lidée dun port HDMI reviendra est, dirons-nous, hautement improbable en raison de la prise en charge par Mac de Thunderbolt 3 et USB 4 . Kuo a un bilan décent avec des rumeurs, mais nous pensons quil sest trompé.

Auparavant, Kuo a déclaré quil serait "similaire à liPhone 12 sans bords incurvés", alors peut-être que nous disons au revoir au sommet incurvé. Nous pensons également que la Touch Bar ira dans la poubelle tandis que la charge MagSafe reviendra à nouveau sur le Mac - mais comment cela fonctionnera est une estimation de quiconque car la charge se fait actuellement via USB-C bien sûr - il se peut bien que le le câble est capable de se détacher très facilement.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Nous pensons quil ny aura pas doption Intel pour les nouveaux modèles, ce qui est une décision audacieuse mais attendue.

Écrit par Dan Grabham.