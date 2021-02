Un nouveau produit Apple mystérieux a été déposé dans la base de données Bluetooth

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau produit mystérieux a été déposé dans la base de données des appareils Bluetooth. Le dépôt a été effectué en octobre 2020 et ne comportait aucun détail à part un nom de code - B2002.

Cependant, Apple a maintenant ajouté les actuels MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini avec les puces M1 dApple à la même liste. Cela signifie quil pourrait sagir dun autre modèle de Mac qui na pas encore été publié.

Serait-ce un nouveau Mac super léger qui sapparente davantage à un iPad Pro? Cela fait certainement partie des capacités du matériel et serait une amélioration intéressante.

Cependant, il est possible que B2002 fasse également référence au matériel Bluetooth lui-même, nous devrons donc attendre et voir.

Nous nous attendons à une reconfiguration de la gamme Mac en 2021 - à tout le moins, les propres puces dApple viendront vers plus de modèles, tels que liMac. Mais nous pensons également quil y aura une refonte des modèles actuels, y compris la fin de lexpérience Touch Bar sur le MacBook Pro.

Nous nous attendons certainement à ce quun nouvel iMac soit la prochaine ligne Mac à recevoir des puces M1. Il reste encore une question sur ce qui va se passer avec les Mac les plus puissants comme le Mac Pro et liMac Pro. Il semble que nous devrons attendre plus longtemps pour que ces modèles passent à Apple Silicon.

Écrit par Dan Grabham.