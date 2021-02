Nouveautés de macOS 11.3: les dernières fonctionnalités à venir sur Big Sur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus de nouvelles améliorations apportées à iOS et à iPadOS , Apple a également annoncé un tas de nouvelles mises à jour à venir pour le Mac dans macOS 11.3 Big Sur.

Ceux-ci sont actuellement en version bêta pour les développeurs et nous ne savons pas encore quand ils seront publiés pour un usage public - nous aurions pensé dans les prochaines semaines.

Apple Silicon est là: que signifie lApple M1 pour votre prochain Mac?

Le Mac a certainement renouvelé lattention dApple à lheure actuelle en raison en grande partie du désir dApple de déplacer le Mac vers les processeurs Apple Silicon et de séloigner dIntel. À lheure actuelle, le Mac mini et le MacBook Air ont complètement fait la transition, le MacBook Pro 13 pouces étant actuellement disponible avec des puces Intel ou Apple M1. Nous nous attendons à ce que les gammes diMac et de MacBook Pro fassent la transition complète cette année. En conséquence, les ventes ont augmenté ces derniers mois.

macOS Big Sur a apporté une touche de peinture et un tas de nouvelles fonctionnalités au vénérable système dexploitation dApple ainsi quun nouveau numéro de version - 11. Étant donné que le Mac était sur la version 10, ou X, depuis 2001, cétait un assez notable étape.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités à venir dans macOS 11.3.

Comme iOS et iPadOS, macOS peut désormais également prendre en charge les contrôleurs de jeu de dernière génération - la manette sans fil Xbox Series X ou la manette sans fil Sony DualSense.

Les applications iPadOS peuvent se lancer avec une fenêtre plus grande (heureusement) tandis quil existe un nouveau volet de préférences qui vous permet davoir un meilleur contrôle sur les raccourcis clavier.

Vous pouvez désormais réorganiser les sections de la page de démarrage, y compris vos sites Web préférés, votre liste de lecture et vos suggestions Siri. Les extensions peuvent également utiliser lespace de la page Nouvel onglet.

La lecture automatique est désormais prise en charge sur Apple Music, tandis que le couplage stéréo HomePod est également pris en charge .

Apple News dispose désormais dun onglet de recherche - encore une fois, il est similaire aux nouvelles versions iOS et iPadOS, tandis que la zone dabonnement News + a également été modifiée pour faciliter la navigation. Rappels dispose désormais de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la navigation - les entrées peuvent désormais être déplacées vers le haut et vers le bas dans nimporte quelle liste, même une liste intelligente, tandis que vous pouvez également imprimer des listes et trier les listes selon plus de paramètres.

