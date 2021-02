La dernière version bêta de macOS montre que le couplage stéréo HomePod est à venir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le HomePod et le HomePod mini dApple sintègrent parfaitement dans son écosystème dappareils, comme vous lespérez et vous vous y attendez, avec une omission flagrante en ce qui concerne les utilisateurs de macOS, qui ont longtemps été incapables dutiliser deux des haut-parleurs en tant que paire stéréo sur la plupart des applications .

Cest vraiment dommage, car la version mini du haut-parleur en particulier constituerait une excellente paire de bureau à côté dun moniteur - mais pour le moment, vous ne pouvez les utiliser quen stéréo sur quelques applications comme Apple Music.

Cependant, avec la sortie de la version bêta de macOS Big Sure 11.3, un changement a été apporté qui ajoute des paires stéréo de HomePod aux paramètres de sortie audio de votre Mac, vous permettant de le sélectionner comme source de sortie à léchelle du système en stéréo.

Il sagit dune version bêta, la fonctionnalité serait toujours boguée et ne fonctionne pas tout le temps, mais cela montre clairement quApple a écouté et corrige le problème.

Cependant, il est important de noter que ce nest pas parce que cette fonctionnalité est présente dans la version bêta quelle fera la coupe finale, dautant plus quelle ne fonctionne apparemment pas aussi régulièrement que vous le souhaiteriez. Il est très possible quApple puisse le retirer de la version complète et le sauvegarder pour quand il fonctionne parfaitement.

Écrit par Max Freeman-Mills.