MacBook Air devient plus mince et plus léger avec le chargement MagSafe de style iPhone 12

(Pocket-lint) - Apple est sur le point de lancer une version plus fine du MacBook Air, plus proche de lancien MacBook pré-2017. Le changement a sans aucun doute été activé par le passage dApple à ses propres processeurs, ce qui signifie que le MacBook Air est désormais sans ventilateur.

Lorsque le modèle Apple M1 révisé est sorti en novembre, nous avons exprimé notre surprise quApple nait pas été plus radical dans ses choix de conception, mais il semble maintenant que les choses se dirigent dans cette direction.

Il semble également que le nouveau design ait une charge magnétique MagSafe - cela pourrait être similaire à liPhone 12, cela pourrait être un nouveau port ou cela pourrait en quelque sorte magnétiser le câble USB-C - nous devrons attendre et voir sur ce front.

La nouvelle est une gracieuseté de lobservateur Apple Mark Gurman, écrivant sur Bloomberg, qui a parlé à des sources connaissant le projet. La source semble également confirmer que la bordure autour de lécran se rétrécira, ce que nous avons critiqué dans notre récente revue du MacBook Air M1 .

Fait intéressant, la source dit également quun MacBook Air 15 pouces était sur les cartes à un moment donné, bien que cela ne se produise pas actuellement (nous pensons que cela devrait!).

Plus tôt cette semaine, nous avons couvert une rumeur similaire concernant larrivée de MagSafe sur le MacBook Pro , ce qui ajoute encore plus de poids à cela. Gurman dit également que le nouveau Pro ramènera un emplacement pour carte SD, ce qui serait une surprise majeure. Les nouveaux modèles diront également au revoir à la barre tactile tant décriée et sous-utilisée.

Comme nous lavons prédit à de nombreuses reprises auparavant, Gurman dit que le Mac prendra en charge le cellulaire (vraisemblablement 5G) à lavenir ainsi que Face ID, mais il est peu probable que cela se produise lors de la première itération de la refonte.

Outre les mises à jour MacBook Air et Pro, nous nous attendons également à ce quun nouvel iMac soit lancé cette année - encore une fois avec une refonte avec des lunettes plus fines - ainsi quun MacPro révisé basé sur Intel et un MacPro basé sur Apple Silicon.

Écrit par Dan Grabham.