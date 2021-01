Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple prévoit dannoncer des iMac et des Mac Pro en 2021 avec de nouveaux designs et Apple Silicon.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a une solide expérience, liMac recevra sa refonte la plus importante depuis 2012. Apple devrait laisser tomber le menton sous lécran, couper les lunettes et réadopter le design à dos plat. Les nouvelles machines ressembleront au Pro Display XDR. Les nouveaux iMac remplaceront les versions 27 pouces et 21,5 pouces alimentées par Intel désormais disponibles.

Non seulement les nouveaux iMac sont prêts à faire peau neuve, mais ils seront alimentés par Apple Silicon, selon le rapport. Apple pourrait également publier un nouveau moniteur externe, un successeur de Thunderbolt Display, dans le courant de 2021. Dautres rapports ont également affirmé quApple développe des MacBook Pro avec un nouveau design et sans barre tactile. Ainsi, Apple semble préparer des révisions à tous les niveaux.

Quant au Mac Pro, Apple prévoit de rafraîchir la tour actuelle, mais il sera livré avec des processeurs Intel. La société travaille sur un nouveau facteur de forme pour la machine, cependant, qui est moins de la moitié de la taille du Mac Pro actuel. Il comportera un extérieur en aluminium et pourrait "invoquer la nostalgie du Power Mac G4 Cube", a déclaré Bloomberg. Le tout nouveau Mac Pro exécuterait également Apple Silicon.

Apple Silicon a fait ses débuts lannée dernière avec le processeur M1 des derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini.

Écrit par Maggie Tillman.