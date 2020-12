Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LOffice américain des brevets et des marques a accordé à Apple un brevet pour un clavier «reconfigurable» pour Mac. Le clavier dispose dun petit écran pour chaque touche physique, plutôt que détiquettes gravées, ce qui permettrait au clavier dafficher différents caractères clés.

Les étiquettes clés, visibles grâce à des affichages à diodes électroluminescentes organiques avec des tableaux de pixels, ne seraient pas en haute résolution, mais elles seraient suffisamment dynamiques pour afficher des caractères en fonction des préférences de lutilisateur. Imaginez avoir différentes dispositions pour différentes situations, par exemple. Vous pourriez en avoir un pour les jeux, le codage ou le montage vidéo. Le clavier afficherait les caractères clés en fonction des paramètres programmés par lutilisateur.

Lutilisateur peut même passer à un clavier de langue différente, où les étiquettes de touches affichées basculent de manière transparente entre les lettres anglaises et les lettres grecques, par exemple. Les dessins de brevet révèlent quApple envisage dutiliser cette nouvelle technologie dans les MacBook et les claviers autonomes pour Mac .

Voici comment Apple décrit son clavier reconfigurable dans le brevet USPTO:

"Un dispositif électronique peut avoir un clavier reconfigurable. Le clavier peut être formé à partir dun ensemble de touches couplées à un boîtier. Chaque touche peut avoir un élément de touche mobile et un affichage de touches associé. Les circuits de commande du clavier peuvent diriger les affichages de touches vers afficher des étiquettes de touches à réglage dynamique pour les touches. Chaque élément de touche mobile peut être formé à partir dune plaque de fibre optique. La plaque de fibre optique peut être formée dun faisceau de fibres cohérent avec des première et seconde surfaces opposées. La première surface peut être adjacente à la affichage de touches et peut recevoir des images détiquettes de touches à partir de laffichage de touches La seconde surface peut être tournée vers lextérieur vers un utilisateur et peut recevoir une entrée de pression de touche des doigts dun utilisateur tout en présentant des images détiquettes de touches pour visualisation.

Les affichages de touches peuvent être configurés dynamiquement en fonction de lentrée utilisateur ou dune autre entrée. Par exemple, un utilisateur peut fournir un dispositif électronique avec une entrée de touche ou une autre entrée utilisateur qui dirige le circuit de commande dans le dispositif électronique pour reconfigurer chacune des étiquettes de touches. Lutilisateur peut, par exemple, souhaiter faire basculer un clavier entre un premier format (par exemple, un format de langue anglaise) et un second format (par exemple, un format de langue grecque). En réponse à lentrée de lutilisateur pour commuter le clavier, les circuits de commande dans un dispositif électronique peuvent ajuster les étiquettes de touches affichées par les affichages de touches des lettres anglaises aux lettres grecques, faisant ainsi passer le clavier du premier format au second format. "

Vous pouvez voir les dessins de brevets représentant le clavier reconfigurable dApple dans la galerie ci-dessous:

Gardez à lesprit que ce nest pas parce quApple dépose de nouveaux brevets avec lUSPTO que toutes ses technologies se concrétiseront ou même seront ajoutées aux produits.

Écrit par Maggie Tillman.