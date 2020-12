Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple investira massivement dans les mini-écrans LED pour ses MacBook à partir de 2021, selon le célèbre analyste du secteur Ming-Chi Kuo.

Il a déclaré dans son dernier rapport que la firme de Cupertino présentera lannée prochaine deux modèles Apple Silicon MacBook Pro avec mini-écrans LED, chacun avec des conceptions «nouveau facteur de forme».

La technologie des mini panneaux LED est supérieure au rétroéclairage LED existant utilisé dans les modèles MacBook actuels. Plutôt que déclairer les bords, les mini LED se trouvent derrière le substrat LCD et fournissent une gradation locale précise. Cela permet dobtenir des niveaux de noir plus profonds et des couleurs précises, tandis que la luminosité peut également être plus prononcée.

Kuo pense quApple sera lun des plus grands adopteurs mondiaux de mini-écrans LED, ayant également prédit que le prochain iPad Pro arborera cette technologie. Son dernier rapport indique quApple pourrait expédier entre 10 et 12 millions dappareils en utilisant les panneaux en 2021 seulement.

Ceci, suppose-t-il, est dû au fait que largent économisé par Apple en utilisant son propre traitement Silicon peut être réinvesti dans la technologie des écrans.

«Étant donné que le coût dApple Silicon est nettement inférieur à celui du processeur Intel, lutilisation dApple Silicon peut compenser le coût accru de lutilisation de mini panneaux LED», a-t-il expliqué.

Kuo suggère également quun nouveau MacBook Air plus abordable avec un mini écran LED sera disponible en 2022.

Écrit par Rik Henderson.