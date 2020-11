macOS Big Sur est maintenant disponible en téléchargement gratuit pour votre Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version complète de macOS Big Sur est maintenant disponible au téléchargement sur Apple gratuitement, pour tous les Mac compatibles. Accédez simplement à Préférences système> Mise à jour logicielle dans le menu Apple de votre Mac. Si vous voulez vérifier sil fonctionnera sur votre système, consultez cet article:

Plutôt que dêtre la 16e révision de Mac OS X comme on lappelait auparavant, Apple a désigné le nouveau logiciel comme la version 11.0. La sortie fait suite à une deuxième version candidate qui est apparue sur les Mac des bêta-testeurs - y compris pour nous ici chez Pocket-lint. Nous lutilisons depuis un certain temps et nous pensons que cest génial - avec un look frais et moderne.

Le design est plus conforme à lOS iPad et à iOS, mais il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités et modifications. Le nouveau système dexploitation permet également aux utilisateurs de nouveaux Mac basés sur Apple M1 - les nouveaux MacBook Air , MacBook Pro et Mac mini - dexécuter des applications iOS et iPadOS.

Les versions macOS dApple portaient autrefois le nom de grands félins - comme Leopard et Panther - mais ces dernières années, elles portent le nom de lieux en Californie - doù Big Sur, à la suite de Catalina.

Écrit par Dan Grabham.