Lévénement Apple Silicon dApple: Puce radicale, alors pourquoi pas de Mac radicaux?

(Pocket-lint) - L événement Apple Silicon a produit une toute nouvelle plate-forme pour le Mac - comme prévu - ainsi quun nouveau MacBook Air et MacBook Pro 13, toujours comme prévu. Il y avait aussi un Mac mini auquel nous ne nous attendions pas, même si nous aurions dû donner les unités de développement publiées aux développeurs en juin étaient des Mac minis.

Mais une chose sest démarquée pour moi: labsence dune fonctionnalité tueur pour les nouveaux Mac eux-mêmes. Lapuce M1 à huit cœurs est à la fine pointe de la conception de puces informatiques mobiles basées sur ARM et possède un nombre déconcertant de capacités techniques. Mais cela nous permet également davoir des fonctionnalités que nous avons vues sur liPad Pro sur Mac également.

Nous avons été vraiment surpris, par exemple, quil ny ait pas de support Face ID ou eSIM , même une option 5G pour lAir peut-être. Et même si le toucher était toujours improbable, cela devrait être possible maintenant. On a plutôt limpression que lentêtement sur le toucher sur Mac continuera - car comme avec le passage de macOS de la version 10 à la version 11, cétait finalement loccasion idéale de rompre avec la tradition et de changer ce que signifie être un Mac - après tout, même le la conception extérieure est peu modifiée.

Parce que ce que je veux vraiment, cest un appareil de type iPad Pro mais avec macOS plutôt que iPadOS pour donner la flexibilité dune utilisation complète du bureau lorsque vous le souhaitez, mais la mobilité dun iPad lors de vos déplacements. Et cela aurait vraiment pu être là où un nouvel appareil de type MacBook Air aurait pu se diriger.

Au lieu de cela, Apple a fait appel aux acheteurs potentiels de lAir avec la promesse dun Mac plus rapide grâce au M1, des graphismes plus rapides et des SSD plus rapides - toujours les bienvenus, une durée de vie de la batterie plus longue - encore une fois un grand avantage des puces ARM et une conception sans ventilateur pour le MacBook Air - super bienvenue.

En effet, comme avec la dernière génération, lAir semble un meilleur achat que le MacBook Pro dentrée de gamme. Jusquà 15 heures de navigation Web sans fil et jusquà 18 heures de lecture vidéo sont assez impressionnants pour lAir, le Pro offrant également deux heures supplémentaires. Et le carillon de démarrage est de retour, ce qui est également une excellente petite fonctionnalité que nous saluons.

Bien sûr, lorsquil sagira dévaluer la valeur de ces machines, tout dépendra des applications et de leur compatibilité avec la nouvelle puce M1. Avec les applications Adobe Creative Suite qui devraient bientôt sortir pour Apple Silicon, il se pourrait que nous voyions de grands noms plonger tout de suite. Mais Rosetta 2 peut-il vraiment éliminer la compatibilité des applications? Et il semble également y avoir une limitation Apple Silicon sur la RAM - plafonnée à 16 Go - qui décevra également certains acheteurs de MacBook Pro 13.

Malgré ces inconnues, nous sommes sûrs quApple vendra des tonnes de ces nouvelles machines. Ce sera certainement des mois intéressants pour découvrir comment les nouveaux utilisateurs sadaptent aux Mac Apple Silicon.

Nous espérons quApple a encore plus de matériel Mac intéressant dans sa manche pour 2021. Parce quil semble certainement quApple aurait pu être plus audacieux aujourdhui - un changement radical de processeur exigeait des Mac radicaux.

Écrit par Dan Grabham.