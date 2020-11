Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors dun événement virtuel " One More Thing " le 10 novembre 2020, Apple a annoncé un nouveau MacBook Pro 13 pouces doté de sa puce M1 Apple Silicon.

En juin, Apple a annoncé son intention de commencer à utiliser ses propres processeurs personnalisés dans les Mac, et maintenant, il annonce ces Mac et des performances par watt de pointe. Apple a déclaré que la puce M1 est la première dune famille de puces Apple Silicon . La puce de 5 nanomètres prend en charge Thunderbolt et USB 4, dispose dun processeur à huit cœurs et possède les «graphiques intégrés les plus rapides au monde» avec un moteur neuronal à 16 cœurs qui peut traiter 11 billions dopérations par seconde.

Apple a déclaré que la puce M1, associée au système de refroidissement actif du ‌MacBook Pro‌, offrait des performances jusquà 2,8 fois plus rapides que la génération précédente. Cela rend également lordinateur portable jusquà 3 fois plus rapide que lordinateur portable Windows le plus vendu, selon la société. En fait, le nouveau ‌MacBook Pro‌ 13 pouces est désormais le portable professionnel compact «le plus rapide au monde», offrant jusquà 17 heures de navigation Web sans fil et jusquà 20 heures de lecture vidéo.

Cest deux fois la durée de vie de la batterie du MacBook Pro de la génération précédente, et cela signifie que le nouveau MacBook Pro 13 pouces a la plus longue durée de vie de la batterie sur un Mac. Les autres nouvelles fonctionnalités de lordinateur portable incluent des micros de qualité studio, Secure Enclave dApple dans le M1 et Touch ID, et deux ports Thunderbolt avec USB 4. Il pèse trois livres et dispose dun Magic Keyboard, dun écran Retina, jusquà 1 To de solide- stockage détat et jusquà 16 Go de RAM

Le ‌MacBook Pro‌ 13 pouces est disponible au même prix de départ de 1299 $. Les précommandes sont ouvertes et la livraison est prévue à partir de la mi-novembre 2020. Un Mac Mini et un MacBook Air sont également disponibles avec la puce M1. Il semble que vous puissiez toujours acheter danciens modèles de MacBook Pro avec Intel auprès dApple.

Écrit par Maggie Tillman.