Apple Mac mini M1 apporte une nouvelle puissance au bureau

(Pocket-lint) - Apple ne se retient pas avec le lancement de son nouveau processeur Mac, le M1 , annonçant une nouvelle version du Mac mini alimenté par le nouveau processeur M1 de la société, aux côtés de nouvelles versions du MacBook Air et du Macbook Pro .

Promettant des performances CPU 3x et des graphismes 6x plus rapides, le nouveau Mac mini sera présenté dans le même format de bureau que précédemment, mais embarquera désormais le nouveau processeur Apple Silicon.

Lordinateur de bureau, qui nest pas livré avec un moniteur, comprendra une multitude de spécifications, y compris jusquà 16 Go de mémoire, jusquà 2 To de stockage et prise en charge des ports Thunderbolt / USB 4, HDMI et Gigabit Ethernet.

Comme pour les autres nouveaux appareils alimentés par M1 de la gamme Mac, Apple affirme que les appareils pourront exécuter les applications iPhone et iPad disponibles, ainsi que les applications Intel standard via Rosetta 2.

Nous espérons également que les développeurs créeront des applications universelles qui fonctionneront de manière native sur le nouveau Mac mini.

Il viendra avec macOS Sur, le dernier système dexploitation dApple, et rejoint le MacBook Air et le MacBook Pro dans la gamme de départ des nouveaux Mac équipés de la puce M1.

Pour stimuler lexcitation, il coûtera 699 $, 100 $ de moins que la version actuelle alimentée par Intel, aux États-Unis lors de sa mise en vente, et 699 £ au Royaume-Uni.

Apple na pas encore indiqué sil y aura des variations dans les performances du M1, de la même manière quIntel le fait avec les processeurs i3, i5 et i7, mais on sattend à ce que, comme la gamme de processeurs "A" pour iPhone et iPad dApple . Ce sera un processeur par génération.

Apple indique que les trois nouveaux modèles seront disponibles à la commande immédiatement et la semaine dexpédition à partir du 16 novembre.

Écrit par Stuart Miles.