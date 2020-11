Le MacBook Air est le premier bénéficiaire du processeur M1 dApple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nouveau MacBook Air dApple est là - avec le nouvel Apple M1, son nouveau processeur basé sur Apple Silicon ARM .

Le MacBook Air ressemble plus que jamais à un iPad et pourra exécuter des applications iOS et iPad à laide de macOS 11 Big Sur. Il ny a pas de ventilateur, donc il est silencieux, avec environ 15/18 heures dautonomie. Il existe également un support pour USB 4 et Thunderbolt 3.

Encore une fois, il a un écran de 13 pouces (légèrement amélioré), une meilleure webcam et encore une fois il est à partir de 999 $ / 999 £. Cependant, le design est à peu près le même - nous nous attendions au moins à quelques ajustements.

Le processeur à 8 cœurs fonctionne jusquà 3,5 fois plus vite que la génération précédente de MacBook Air, dit Apple, mais la dernière génération étant basée sur Intel, nous devons prendre de telles comparaisons avec une pincée de sel. Une chose intéressante est que la capacité dapprentissage automatique est bien meilleure - jusquà 9x. Il existe également des SSD plus rapides.

La comparaison du nouvel Air avec lancienne version sera quelque chose que nous examinerons en détail dans un prochain examen.

Voici le graphique des capacités de la nouvelle puce M1.

Écrit par Dan Grabham.