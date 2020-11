Apple annonce M1, la première puce Apple Silicon pour Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors dun événement virtuel « One More Thing » le 10 novembre 2020, Apple a annoncé le premier processeur Apple Silicon pour Mac. Cela sappelle le M1.

Pour être clair, cest la décision tant attendue dApple des processeurs Intel. Selon certaines rumeurs, la société travaille à cette transition depuis des années. Maintenant, cest officiel. Apple a déclaré que la puce M1 est la première dune famille de puces Apple Silicon. Il dispose dun processeur à huit cœurs, avec quatre cœurs hautes performances. Apple la décrit comme "le cœur de processeur le plus rapide du monde". Les quatre autres cœurs à haute efficacité utilisent un dixième de la puissance, aidant M1 à offrir les meilleures performances de processeur par watt.

Le M1 dispose également de graphiques intégrés avec un GPU à huit cœurs. En fait, Apple a déclaré que le M1 avait "les graphiques intégrés les plus rapides au monde". Bien sûr, cest très Apple de prétendre être le meilleur au monde dans tout. Nous navons pas encore testé la puce dans un Mac, cependant, une grande partie de ses affirmations doit être prise au pied de la lettre pour le moment.

La puce M1 contient un moteur neuronal à six cœurs pouvant traiter 11 billions dopérations par seconde, ainsi que Secure Enclave dApple. Il est construit sur le même processus de cinq nanomètres que la puce A14 dApple pour les appareils iOS, et le M1 prend en charge Thunderbolt et USB 4. Vous pouvez en savoir plus sur M1 dans notre guide ici.

Apple a annoncé le lancement de nouveaux Mac exécutant le M1, y compris un Mac Mini et un MacBook Air. Lordinateur portable a une conception silencieuse et sans ventilateur, et il est censé être plus rapide que 98% des ordinateurs portables PC vendus lannée dernière, selon la société.

Écrit par Maggie Tillman.