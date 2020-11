Les Mac Apple Silicon exécuteront des applications iOS, mais certaines principales ne seront pas disponibles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les premiers Mac dApple fonctionnant sur des puces Silicon devraient être révélés aujourdhui et, bien que nous devions attendre quelques heures de plus pour obtenir tous les détails sur les Mac ARM, Apple avait précédemment révélé quils seraient en mesure dexécuter nimporte quelle application iOS.

Un rapport de 9to5Mac affirme que, bien que toute application iOS puisse être téléchargée et installée sur les Mac Silicon, certains grands développeurs dapplications comme Google et Facebook peuvent ne pas proposer leurs applications via le Mac App Store.

Le rapport indique que par défaut, toutes les applications iOS seront disponibles sur le Mac App Store pour les Mac Silicon, mais Apple donne aux développeurs la possibilité de se désabonner et Google et Facebook sont deux des entreprises qui se désisteraient.

Le site affirme que Google ne proposera pas lapplication YouTube native, Google Maps, Google Drive ou Gmail pour les Apple Silicon Mac, du moins pour le moment. Pendant ce temps, la désactivation de Facebook signifie que lapplication Facebook elle-même, ainsi quInstagram, WhatsApp et Messenger ne seront pas disponibles non plus.

Les autres applications manquantes incluent Snapchat , Amazon Prime Video, Disney +, Candy Crush, Among Us et Real Racing 3.

Pour les applications disponibles, 9to5Mac indique que les utilisateurs verront un message indiquant: "Conçu pour iPad. Non vérifié pour macOS."

Il convient de noter que si certains développeurs ont peut-être désactivé le Apple Silcon Mac App Store, cela ne signifie pas que les applications proposées par eux napparaîtront jamais. Il se peut simplement que les développeurs sassurent que lexpérience est ce quils veulent avant de sinscrire.

Nous espérons en savoir plus sur les applications qui seront certainement disponibles lors de lévénement spécial dApple. Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi vous attendre et comment regarder lévénement dans notre fonction distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.