Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé un événement «One More Thing» pour le 10 novembre, quand il présentera vraisemblablement les premiers Mac Arms fonctionnant sur Apple Silicon .

Il convient de noter que «encore une chose» est une expression quApple nutilise que pour dévoiler des annonces de produits majeures. Lentreprise la utilisée lors de lannonce du 10e anniversaire de l iPhone X en 2017, par exemple.

Apple a déjà annoncé son intention de passer des processeurs Intel à son propre Apple Silicon à la WWDC 2020 . (Depuis 2005, les Mac utilisent des processeurs Intel.) On nous a dabord dit que les puces ARM dApple sortiraient plus tard en 2020, donc cet événement concerne probablement les Mac Silicon.

Avec les nouveaux Mac, Apple pourrait présenter MacOS 11 Big Sur , également annoncé à la WWDC lété dernier. Cest la prochaine mise à jour majeure du système dexploitation pour Mac.

Ailleurs, les AirTags dApple et les AirPods sur loreille font lobjet de nombreuses rumeurs depuis des mois, nous avons donc pu les voir faire leurs débuts lors de lévénement "One More Thing". Ils devaient faire leurs débuts le mois dernier, lors de lévénement iPhone 12 et lors de lévénement de septembre, mais seuls les nouveaux Apple Watches et iPad ont fait leurs débuts.

Cette année na en aucun cas été normale, et le calendrier des événements dApple le reflète certainement, car il organise trois événements cet automne, plutôt quun ou deux.

Écrit par Maggie Tillman.