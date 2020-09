Un Apple MacBook 12 pouces semble être le premier Apple Silicon Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le premier Apple Silicon Mac pourrait être un MacBook 12 pouces, un remplacement du MacBook super léger qui existait entre 2015-2019 . Nous pensions que le premier Apple Silicon Mac serait un ordinateur portable fin et léger depuis quApple a annoncé pour la première fois que les Mac quitteraient progressivement Intel.

Après tout, nous sommes plus habitués à voir les propres puces dApple dans les iPhones et les iPads, alors quel meilleur endroit pour tester les choses quavec un Mac de classe iPad Pro. Il est juste de dire que les pros sattendront toujours à du matériel Intel à lheure actuelle, nous pensons donc que les rumeurs selon lesquelles nous obtiendrons un remplacement du MacBook Pro 13 pouces 2020 basé sur Apple Silicon sont largement acceptées.

Le dernier MacBook ultraportable a mordu la poussière en raison du prix réduit et des performances accrues du MacBook Air 2018. LAir a depuis été révisé en 2019 et 2020 également.

Selon The China Times via MacRumors, le nouveau Mac utilisera un processeur A14X (attendez-vous également à cela dans liPad Pro 2021) et pèsera moins de 1 kg. Mais surtout, le nouveau Mac pourra offrir entre 15 et 20 heures dautonomie. Nous avons déjà vu cela sur dautres matériels PC basés sur ARM - avec Windows sur Qualcomm Snapdragon - mais certainement avec les premiers Snapdragon, les performances du matériel nétaient pas à la hauteur.

Bloomberg a également récemment signalé quil y avait au moins trois processeurs Mac différents basés sur A14 dans le pipeline. Les 12 cœurs A14X (huit cœurs de performance, quatre pour des tâches plus routinières) seront produits par TSMC de Taiwan - tout comme les autres puces Apple - dici la fin de 2020.

Écrit par Dan Grabham.