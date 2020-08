Apple approuve les ateliers de réparation tiers pour réparer les Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé quelle étendait son programme de fournisseur de réparation indépendant (IRP) aux ordinateurs Mac. Cela signifie que les ateliers de réparation tiers agréés peuvent désormais entretenir les Mac, y compris les MacBook, ainsi que les iPhones .

Le programme lancé il y a un an et permet aux services de réparation indépendants dutiliser des pièces Apple autorisées, mais se limitait aux appareils mobiles dApple.

«Nous sommes ravis détendre notre programme de fournisseur de réparation indépendant au Mac, afin que les clients aient un moyen supplémentaire de faire réparer leur Mac avec des pièces dorigine Apple», a déclaré Jeff Williams, directeur de lexploitation dApple.

«Lorsquun appareil doit être réparé, nous voulons que les gens aient accès à une solution sûre et fiable - cette dernière extension sajoute aux milliers de centres de réparation que nous avons ajoutés au cours de lannée écoulée. Nous sommes impatients de proposer cette réparation pratique et fiable expérience à nos utilisateurs Mac. "

Le programme Apple IRP est disponible aux États-Unis, au Canada et dans toute lEurope, y compris au Royaume-Uni.

Il existe plus de 5 000 prestataires de services agréés dans le monde et ils sont capables deffectuer des réparations sous et hors garantie - le premier sans enfreindre les conditions de garantie.

«Faire partie du programme IRP a considérablement augmenté notre activité de réparation chez GreenMind. Laccès aux pièces, aux outils et à la formation interne dApple a vraiment changé la donne pour notre organisation, et nous sommes extrêmement enthousiastes à lidée doffrir également des réparations Mac via le programme », a déclaré Jakob Højland, PDG de GreenMind APS au Danemark.

Écrit par Rik Henderson.