Apple annonce une nouvelle actualisation de liMac et oui, il est alimenté par Intel

(Pocket-lint) - Apple a introduit un nouvel iMac - et oui, il est toujours alimenté par Intel. Il y a enfin une nouvelle webcam, qui élève la barre à 1080p de 720p (enfin). Vous pouvez commander les nouveaux modèles immédiatement.

Des mises à jour arrivent pour les modèles 21 et 27 pouces, bien que ce soit le modèle le plus grand à partir de 1799 $ dont Apple veut parler, avec des processeurs Intel plus rapides jusquà 10 cœurs, un coprocesseur T2 pour une sécurité améliorée, le double de la mémoire des modèles précédents, de nouveaux graphiques AMD, des SSD plus rapides avec une capacité de stockage quatre fois supérieure (8 To est une option pour la première fois) plus une nouvelle option de verre à nano-texture pour un écran Retina 5K encore plus étonnant.

Le verre à nano-texture a été introduit pour la première fois sur lécran épique Pro Display XDR dApple pour Mac Pro. Cela vous donnera une image encore meilleure dans diverses conditions déclairage, comme une pièce lumineuse.

Apple affirme que le nouveau 27 pouces avec les graphiques AMD Radeon Pro Vega 48 offrira une augmentation denviron 30% du rendu de Final Cut Pro X, par exemple.

Les SSD seront disponibles pour la première fois sur la gamme iMac 21,5 pouces (à partir de 1099 $), bien que vous puissiez choisir un Fusion Drive si vous le souhaitez.

Apple a également annoncé une mise à jour de liMac Pro, également des processeurs Intel Xeon 10 cœurs en standard. Vous pouvez toujours obtenir jusquà 18 noyaux si vous le souhaitez (évanouissement). Cependant, il ny a pas dautre mise à jour diMac Pro, ce qui pourrait indiquer quil se vend bien tel quel.

Bien quApple effectuera la transition de sa gamme Mac vers des processeurs Arm conçus par Apple à partir de la fin de cette année, le nouvel iMac est plus du type de mise à jour régulière à laquelle nous avons tendance à nous attendre chaque année - le châssis nest pas du tout repensé et laffichage toujours a les grandes lunettes noires.

Il convient de noter que nous nous attendons à ce quil y ait des Mac Intel pendant un certain temps. Nous pensons que les premiers Mac à base de silicium Apple seront à la fin de la gamme MacBook, avec un remplacement possible du MacBook Air ou du MacBook Pro 13 pouces en premier.

Écrit par Dan Grabham.