Apple Silicon signifie quApple peut fabriquer des produits quelle «ne pourrait pas réaliser autrement», déclare Tim Cook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le chef dApple, Tim Cook, a déclaré que la transition des Mac dIntel vers Apple Silicon signifierait que lentreprise pourra fabriquer des produits quelle «ne pourrait pas réaliser autrement».

Il a ajouté que la décision récemment annoncée "déclenche un autre cycle dinnovation et je ne veux donc pas en dire beaucoup à ce sujet, à part que nous sommes extrêmement enthousiastes à ce sujet."

"[Nous aurons] une architecture commune à tous nos produits, ce qui nous donne des choses intéressantes que nous pouvons faire."

Apple a précédemment parlé des avantages pour les développeurs de produire des applications communes sur Mac, iPhone et iPad, mais cest ce qui se rapproche le plus dApple en disant que cette décision signifie de nouvelles générations de produits - après tout, que pourrait faire lentreprise Navez-vous pas travaillé avec Intel à lintérieur? La connectivité 5G native pour Mac pourrait être une chose qui sera plus facile avec une puce mobile à lintérieur.

Cook sexprimait hier lors de lappel aux résultats dApple, où il a été révélé que les ventes diPad avaient bondi de 30% et les ventes de Mac de 20% au cours des derniers mois. Nous avons également découvert que l iPhone 12 serait retardé de quelques semaines jusquen octobre.

Répondant aux questions, Cook a également déclaré à propos du passage à Apple Silicon: "Je ne veux pas faire un commentaire éternel, mais nous sommes une entreprise de produits et nous adorons tout faire." Cela ressort clairement de la stratégie iPad et iPhone dApple depuis un certain temps - et maintenant, il espère apporter les mêmes avantages au Mac. Cependant, nous savons également quil y aura de nouveaux Mac Intel cette année et probablement au-delà.

Écrit par Dan Grabham.