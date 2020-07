Il semble que Face ID arrivera sur Mac cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Face ID arrivera enfin sur les ordinateurs portables Mac avec le passage des processeurs Intel à Apple Silicon pour certains nouveaux Mac.

Après ses débuts en 2017 sur liPhone X. Face ID a longtemps été répandu sur liPad, ce quil a fait en 2018, mais na toujours pas atteint le Mac. Cependant, selon les découvertes de 9to5 Mac dans le code bêta de macOS Big Sur, le nouveau système dexploitation est capable de déverrouiller Face ID.

Le site a découvert des références à `` PearlCamera , qui était le nom de code interne de la caméra TrueDepth présente sur liPhone X et les versions ultérieures, ainsi que sur la gamme iPad Pro 2018 et versions ultérieures. Il y a aussi des références à «FaceDetect» et «BioCapture», qui ne pointent que dans un sens.

Bien que ce soit un saut dans cette découverte pour suggérer que la nouvelle fonctionnalité arriverait avec les Mac Apple Silicon, ce nest pas vraiment le cas - Apple voudra sûrement que ses portables de nouvelle génération brillent avec de nouvelles fonctionnalités et apporter Face ID est une évidence, dautant plus que La technologie de reconnaissance faciale Windows Hello de Microsoft fonctionne si bien sur les nouveaux PC Windows 10.

Sur iPhone et iPad. Face ID sappuie également sur le moteur neuronal des processeurs de la série A dApple et il faudra donc des puces similaires pour arriver sur le Mac. Nous savons quApple Silicon sur Mac fera également passer le moteur neuronal de ce quApple a dit lors du lancement dApple Silicon lors de la conférence des développeurs dApple.

Écrit par Dan Grabham.