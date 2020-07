Apple travaille avec des créateurs britanniques sur le nouveau film `` Derrière le Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a travaillé avec divers créateurs britanniques pour produire une version spécifique au Royaume-Uni de sa série «Behind the Mac». Comme toujours, la vidéo (ci-dessus) présente de grands et pas si grands noms qui travaillent sur tout ce quils font ... avec leur Mac devant eux.

Wallace of Wallace and Gromit célèbre est photographié dans le studio Aardman de Bristol, tandis que dautres en vedette incluent les musiciens Jay Crookes, Dave et Rapman, lactrice Maisie Williams, la créatrice Gabriella Marcella, ustwo games, Grayson Perry ainsi que les photographes Vicky Grout et Ewen Spencer.

Apple semble beaucoup plus disposé à célébrer son passé ces derniers temps et ces vidéos présentent toujours un assortiment complet de Mac, y compris de nombreux MacBook plus anciens avec des logos lumineux et des ports anciens. Il y a même ce qui ressemble au MacBook blanc classique (abandonné en 2011) utilisé par lactrice, scénariste et réalisatrice Michaela Coel. Ces vidéos présentent également des configurations de bureau réelles plutôt que désinfectées, il y a donc de nombreux photocopieurs, des postures inconfortables et une tasse de café ou trois.

La bande originale de la vidéo est Imagination by Labrinth (qui figure également dans la vidéo).

La série Behind the Mac existe depuis quelques années maintenant et vous pouvez aller voir quelques-unes des autres vidéos sur YouTube, notamment Behind the music, Behind the Mac avec Stormzy, Gorillaz, Sir Paul McCartney, David Bowie et Lily Allen.