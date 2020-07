Les Apple Silicon Mac continueront à utiliser Thunderbolt, donc il y aura un élément Intel après tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple sest engagé à utiliser Thunderbolt sur ses Mac Apple Silicon Mac , même sil séloigne des technologies Intel ailleurs.

Les nouveaux Mac utiliseront à la place un traitement ARM personnalisé, mais la connectivité Thunderbolt USB-C dIntel restera, a confirmé la société Cupertino.

Cela survient lorsque Intel a révélé des détails sur Thunderbolt 4 - la nouvelle norme pour le transfert de données filaire ultra-rapide. Il ajoute la prise en charge de la norme USB4 et est capable de vitesses de transfert allant jusquà 40 Gbit / s.

On prétend quil permettra la connexion à des moniteurs 8K.

Il ny a aucune garantie quApple adoptera Thunderbolt 4 dans ses nouveaux Mac Apple Silicon, mais il y a toutes les chances. Après tout, cela a aidé à développer la norme en premier lieu.

Comme il la déclaré à The Verge , "Il y a plus de dix ans, Apple sest associé à Intel pour concevoir et développer Thunderbolt, et aujourdhui nos clients apprécient la vitesse et la flexibilité quil apporte à chaque Mac. Nous restons attachés à lavenir de Thunderbolt et le soutiendrons dans Mac avec Apple Silicon. "

Le premier Apple Silicon Mac na pas encore été dévoilé mais sera annoncé et publié avant la fin de 2020.

Comme révélé lors de la WWDC 2020, Apple continuera également à fabriquer des ordinateurs Intel Mac dans un avenir prévisible, jusquà ce que le matériel Silicon soit vraiment intégré.