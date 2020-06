Apple Silicon: quest-ce que cela signifie pour votre Mac existant - et votre prochain?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé quil transfère sa gamme de Mac à ses propres processeurs conçus, la troisième fois quil a inauguré le Mac vers une nouvelle gamme de processeurs après Motorola, PowerPC et Intel.

Ces nouveaux Mac Apple Silicon utiliseront des puces Apple similaires aux conceptions que nous avons vues sur iPhone et iPad. En plus des cœurs de traitement, ils incluent également dautres technologies telles quun processeur graphique (GPU), un processeur neuronal (NPU) et de la mémoire dans un seul boîtier.

Comme les autres puces pour téléphones et tablettes, celles-ci sont basées sur les conceptions principales dArm et sont des processeurs mobiles conçus avec une efficacité énergétique à lesprit. Ils utiliseront larchitecture ARM64 au lieu du x86 / 64 dIntel.

Alors que les performances des processeurs mobiles comme la série A dApple donnent de bonnes performances pour les appareils mobiles alimentant des appareils tels que liPad Pro, le jury se demande sils peuvent vraiment alimenter les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables axés sur les performances.

Le PDG dApple, Tim Cook, a déclaré lors de la diffusion en direct de linitiative que "lorsque nous apportons des changements audacieux, cest pour une raison simple - afin que nous puissions faire de meilleurs produits".

Il a certainement raison de dire que cest un changement audacieux.

"Depuis le début, le Mac a toujours adopté de grands changements pour rester à la pointe de linformatique personnelle", a déclaré Cook. "Avec ses fonctionnalités puissantes et ses performances de pointe, le silicium Apple rendra le Mac plus fort et plus performant que jamais. Je nai jamais été aussi enthousiasmé par lavenir du Mac."

Comme le dit lanalyste de CCS Insight, Geoff Blaber, "ses motivations pour ce faire incluent la réduction de sa dépendance à légard dIntel, la maximisation de son investissement dans le silicium, laugmentation des performances et se donnant plus de flexibilité et dagilité en ce qui concerne les futurs produits."

La transition prendra deux ans, explique Apple. Mais surtout, Tim Cook dit quil y a de nouveaux Mac Intel en préparation.

Dans son communiqué de presse , Apple déclare: "Apple continuera à prendre en charge et à publier de nouvelles versions de macOS pour les Mac à processeur Intel pour les années à venir et a de nouveaux Mac à processeur Intel passionnants en développement. La transition vers le silicium Apple représente le plus grand saut jamais réalisé pour Mac. "

Nous nous attendons à ce que tous les nouveaux Mac Intel soient au niveau des performances, tels que les Mac Pro et iMac Pro. Comme il a trois ans, il pourrait bien y avoir un nouvel iMac Pro basé sur Intel cette année. Cependant, cest une bonne question de savoir si cette même logique sappliquerait à liMac standard.

Et même si le SoC (System on Chip) conçu par Apple aurait des graphiques à bord, il est peu probable quil corresponde à court terme aux capacités graphiques des processeurs graphiques dédiés de Nvidia et AMD.

Puisquil y a une demande des éditeurs vidéo, des photographes et dautres créatifs pour des systèmes qui ont de hautes performances aux côtés de graphiques Nvidia ou AMD dédiés, nous pensons quil est probable quils resteraient avec Intel - au moins à court ou moyen terme.

macOS Big Sur - à venir plus tard dans lannée - prend en charge les Mac basés sur Apple Silicon Arm ainsi que ceux Intel. Apple dit que Big Sur est macOS 11 en raison des changements de conception et du support Arm; son système dexploitation Mac est bloqué sur la version 10 (ou X) depuis 2001.

Le chef dApple Silicon, Johny Srouji, a suggéré que le dernier iPad Pro montre "à quel point cette architecture sadapte au Mac". Et bien que les développeurs testeront sur Mac Minis exécutant lA12Z Bionic à partir de liPad Pro, les nouvelles puces auront probablement un nom différent.

Nous pensons que le premier Mac basé sur les puces dApple sera dans la classe MacBook Air. Certains rapports ont identifié le MacBook Pro 13 pouces comme un candidat probable, mais nous pensons quApple devrait continuer à y proposer une option Intel.

Après tout, il se pourrait quApple propose des options Intel et Apple Silicon côte à côte, bien que cela soit source de confusion pour les consommateurs et quApple doive bien le commercialiser. Microsoft a précédemment échoué à cet égard avec Windows RT (Windows for Arm).

Apple a suggéré que les Mac Apple Silicon vous permettent dinstaller des applications en dehors du Mac App Store comme vous le pouvez avec un Mac Intel.

Étant donné que la série A est essentiellement un processeur mobile, votre prochain Mac pourrait fonctionner davantage comme votre iPad. Il est toujours allumé, donc prêt quand vous en avez besoin. Nous pensons quil aura également eSIM à bord afin que vous puissiez ajouter un plan cellulaire afin quil soit toujours connecté.

Apple affirme également que cela signifiera "des performances par watt à la pointe de lindustrie", ce qui est prometteur ainsi que des GPU plus performants - mais cest probablement des performances plus élevées par rapport à loffre graphique de base dIntel. Comme nous lavons mentionné ci-dessus, il est probable que les utilisateurs professionnels exigeront dautres options graphiques.

"Les avantages du coût, de la flexibilité et de la consommation dénergie sont évidents", suggère Blamber. "Embracing Arm et rendre le matériel plus cohérent à travers les gammes iPhone, iPad et Mac est une nécessité stratégique." Apple pourra ajouter les capacités de matériel supplémentaire - comme sa puce de sécurité T2 - directement sur le SoC.

Du point de vue des développeurs, lélément clé est quil y aura une architecture commune à iOS, macOS et iPadOS, ce qui facilitera lécriture et loptimisation de logiciels pour lensemble de lécosystème Apple.

Les développeurs pourront facilement mettre à disposition les applications iOS et iPadOS sur Mac. Un nouveau type - Universal 2 - de binaire dapplication signifie que les applications peuvent fonctionner sur tous ces éléments ainsi que sur les Mac Intel. De nombreuses applications - y compris toutes celles dApple - fonctionneront sur les plates-formes Arm et Intel dès le départ.

Le principal écueil est en termes de performances. Qualcomm produit des puces Snapdragon (également basées sur des conceptions Arm) pour PC depuis quelques années maintenant. Bien que les performances de sa plate-forme 8cx de nouvelle génération se soient avérées décentes, des tests réels du matériel Snapdragon de génération précédente exécutant Windows ont révélé des lacunes de performances.

Nous ne savons pas encore sil sera possible dexécuter Windows sur les Mac Apple Silicon. En raison du travail accompli par Microsoft et Qualcomm, cela devrait être possible, mais nous ne savons pas dans quelle mesure il sera disponible. Apple a démontré que la virtualisation signifie que vous pourrez exécuter Linux.

"Lexpérience de Microsoft avec Windows est le modèle du potentiel et des pièges de lintroduction des puces Arm sur les PC", poursuit Blaber. "Mais la réalité pratique de la recompilation des applications en tant que tremplin prendra du temps. Apple peut faire fonctionner Final Cut Pro et iWork de manière transparente, mais garantir quune myriade de plug-ins se comporte est une autre affaire."

"Microsoft a essayé de forcer un mouvement similaire prématurément avec Windows RT, bien que sa collaboration étroite avec Qualcomm porte maintenant ses fruits. Lintégration verticale dApple devrait faciliter la tâche malgré les bosses inévitables sur la route."

Apple dépend de sa propre technologie de traduction (Rosetta 2), vous pouvez donc exécuter des applications Mac existantes qui nont pas encore été mises à jour sur des systèmes Mac basés sur Arm. Apple dit que cela inclut ceux avec des plug-ins

Les Mac à processeur Intel continueront de fonctionner et seront développés pour - après tout, Apple a lancé le coûteux Mac Pro à la fin de lannée dernière et si ce nest pas une indication quIntel est là pour rester, nous ne savons pas ce que cest. Comme nous lavons mentionné, Apple dit quil y a encore des Mac Intel en préparation.