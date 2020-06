Apple macOS 11 Big Sur: toutes les nouvelles fonctionnalités clés de Mac explorées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière version dApple de macOS est ici. Appelé macOS Big Sur - encore une fois après un point de repère californien - le nouveau système dexploitation introduit de nouvelles améliorations clés.

Le plus remarquable est le nouveau design de type iPadOS, mais il y a plus à Big Sur sous le capot. En effet, Big Sur fonctionnera sur les deux Mac à processeur Intel, mais aussi sur ceux fonctionnant sur des processeurs Apple (basés sur ARM) qui commenceront à être introduits fin 2020 .

Alors, quoi de neuf dans macOS Big Sur? Découvrons-le.

macOS 10.xx (ou macOS X comme à lorigine) a considérablement changé de conception au fil du temps depuis son lancement en 2001, mais il ny a jamais eu un tel rafraîchissement en une seule fois comme cette année.

La palette de couleurs, les bords des fenêtres, les icônes, la barre de menus et les boutons ont tous été rafraîchis et oui, cela semble beaucoup plus semblable à liPad.

Une nouvelle barre de menu translucide déplace les icônes hors de vue lorsque vous ne les utilisez pas.

Il y a maintenant un centre de contrôle encore plus semblable à iOS dans la barre de menus personnalisable, tandis que le centre de notification a également été rendu plus interactif avec des widgets redessinés qui peuvent être de tailles différentes. Toutes les applications principales ont également un rafraîchissement de conception.

Les applications Mac Catalyst (portées depuis iOS et iPadOS) héritent automatiquement du nouveau look.

Apple dit que Safari a reçu une augmentation de vitesse qui se compare favorablement à Chrome, mais quil ny a notamment aucune comparaison avec Microsoft Edge ou Firefox. Les onglets ont également été entièrement repensés et sont désormais identifiables par favicon, ce qui laligne sur les autres navigateurs. Il existe également des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires.

Les extensions Safari seront plus faciles à installer et à utiliser et peuvent être trouvées plus facilement dans le Mac App Store.

Les rapports de confidentialité sont également désormais plus détaillés dans Safari.

Les messages sur Mac nont pas été lapplication la plus fiable depuis son introduction, mais maintenant les choses saméliorent, avec de nouveaux outils pour épingler des conversations importantes pour un accès rapide et partager des messages expressifs. La recherche est maintenant beaucoup plus facile à utiliser. Vous pouvez également désormais utiliser des ballons, des confettis et des mémojis sur Mac.

La messagerie de groupe a également été simplifiée sur Mac, avec des réponses en ligne et des photos dicônes de groupe pour identifier facilement le groupe.

Maps a également reçu une mise sous tension dans iOS et iPad OS et donc de nouvelles fonctionnalités viennent également sur le Mac. Vous pouvez également découvrir des endroits à visiter avec des guides ou créer des guides personnalisés. Regardez autour de vous vous permet dafficher des destinations à 360 degrés, tout en proposant également des fonctionnalités de vélo et dEV.