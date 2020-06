Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a dévoilé la plus récente itération macOS Big Sur, à la WWDC, décollant dune nouvelle refonte visuelle de la version 11.0 du système dexploitation, et dune variété de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur ses ordinateurs portables et de bureau.

Les nouveaux visuels sétendent de toutes nouvelles icônes qui réinventent des classiques comme Mail, Photos et autres, ainsi que de nouveaux langages visuels à lintérieur des applications elles-mêmes.

Le système dexploitation mis à jour apportera également de nouvelles versions dapplication aux cartes et messages, apportant ainsi de nombreuses améliorations annoncées pour iOS 14 et iPadOS 14 à lexpérience des ordinateurs portables. En fait, vous remarquerez sur plusieurs de ces images que le langage visuel de iPadOS et Big Sur est le plus proche des deux écosystèmes. Fais-en ce que tu veux.

La présentation dApple a parcouru une énorme liste de modifications à venir avec Big Sur, avec des points forts, y compris un nouveau système de barre doutils qui supprime les icônes lorsque vous ne les utilisez pas, une barre de menu translucide et se mélange aux couleurs de larrière-plan de votre bureau.

Un ajout majeur vient sous la forme de Control Center, apportant le contrôle des paramètres clés à une barre latérale, qui vous permettra de changer des choses comme votre luminosité, le son et plus encore en un seul endroit.

Safari a également eu beaucoup damour dans la présentation dApple, un navigateur qui est passé dune risée à une option vraiment solide au cours de la dernière demi-décennie, mettant laccent sur sa vitesse par rapport à ses concurrents (Chrome en particulier), et les mesures de confidentialité améliorées et granulaires quil exploite des choses comme les extensions et les mots de passe stockés. De nouveaux onglets et une page daccueil personnalisable ont également été présentés.

En fait, les extensions ont reçu un peu de lumière, montrant comment elles seront plus faciles à installer et à utiliser, par rapport à la situation actuelle qui est un peu plus compliquée. Apple dit que cest la plus grande mise à jour que le navigateur ait jamais eue.

Ailleurs, les notifications deviennent plus riches et plus granulaires sur Mac, tandis que le nouveau design du dock est plus léger et plus flottant, selon les propres mots dApple.