Oui, il y a vraiment une selle pour votre Mac Pro - yee-haw!

Non, ne vérifiez pas votre calendrier - cest vraiment juin et non avril. Et, il y a vraiment une sacoche pour un Mac Pro.

Le fabricant de sacs premium Waterfield a ajouté une selle Mac Pro Gear Saddle en cuir à sa gamme, qui peut stocker des accessoires, des écouteurs et "dautres technologies" dans ses pochettes.

Au prix de 399 $, il se rabat sur le dessus de votre "cheval de bataille" portable dun ordinateur, de sorte que vous aurez toujours lessentiel avec vous lorsque vous le roulerez dans le bureau.

Il pèse 1,17 kg et mesure 977,1 x 431,8 mm, les poches étant situées de chaque côté. Il ne couvre pas les trous de ventilation essentiels (bien que nous ne sachions pas à quel point le Mac fonctionnera plus chaud lorsquil est enveloppé dans de la peau de vache) et tout le plaisir de côté, semble en fait très utile.

Cependant, il ne semble pas y avoir doptions végétaliennes.

Vous obtenez également une pochette pour équipement en toile cirée jetée pour faire bonne mesure, qui peut tenir dans une poche inférieure et horizontale et, probablement, tenir un MacBook aussi.

Un chapeau de cowboy est cependant facultatif.

Waterfield a le sac de selle disponible maintenant, pour expédition en juillet. Il vend également des étuis de transport et des accessoires plus conventionnels, au cas où vous navez pas de Mac Pro ou si vous souhaitez le couvrir de morceaux de vache.