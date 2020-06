Les premiers Mac ARM pourraient-ils vraiment être des MacBook Pros?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous savons quApple va passer au moins une partie de sa gamme Mac aux processeurs ARM quil a lui-même conçus. Et nous sommes à peu près sûrs que linitiative sera annoncée aux développeurs lors de la conférence Apple WWDC (Worldwide Developers Conference) plus tard dans la journée .

Cependant, les dernières rumeurs de lanalyste Ming-Chi Kuo suggèrent que les premières machines dApple à fonctionner sur les nouveaux fondements seront le prochain MacBook Pro 13 pouces et un iMac redessiné, tous deux fin 2020. Kuo suggère que les modèles Intel soient abandonnés à ce moment.

Pour notre argent, cest dabord trop tôt pour une mise à jour du Pro , alors que nous pensons également que cest un peu court pour Apple de sattendre à ce que les développeurs trient les choses car ils devront garantir la compatibilité des applications (bien que, comme avec le PowerPC pour Transition Intel il y a 15 ans, il y aura probablement une période de transition grâce à certains logiciels qui assurent la compatibilité). Nous avons déjà entendu dire que les premiers Mac équipés de processeurs ARM devraient arriver à la mi-2021, ce qui semble beaucoup plus plausible.

Le fait quil y aura un nouvel iMac est probable - nous avons déjà signalé de telles rumeurs concernant un iMac à lunette plus mince. Et il se pourrait quune actualisation iMac Pro apparaisse beaucoup plus tôt.

Kuo suggère des améliorations de performances qui sont significatives par rapport aux équivalents Intel, tout en disant que tous les nouveaux Mac 2021 disposent des nouvelles puces. Encore une fois, nous ne pensons pas que cela sappliquera à toute la gamme.

Nous découvrirons la première étape de la transition Mac ARM dApple plus tard dans la journée.